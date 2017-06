Opinió Garantir el futur d’Andorra

Sovint posem en relleu la riquesa que suposa tenir tres sistemes d’educació, públics i gratuïts, al Principat d’Andorra. Aquesta situació peculiar no tindria més transcendència si no fos que la seva qualitat n’és el denominador comú.



La setmana passada van tenir lloc dos fets, relacionats amb l’educació, dignes de destacar.



En primer lloc, el lliurament dels Premis Nacionals a l’Estudi, que premien l’excel·lència acadèmica dels estudiants andorrans que culminen la seva formació de batxillerat o formació professional. L’edició d’enguany, la quinzena, ha estat una oportunitat ideal per reconèixer l’esforç i la constància dels estudiants que han aconseguit uns resultats excel·lents. Els seus expedients acadèmics fan que, per mèrits propis, tinguin accés a institucions educatives punteres d’arreu del món.



Com bé deia el ministre Eric Jover en el seu discurs institucional durant la cerimònia de l’entrega de premis, cal que els nostres estudiants continuïn el seu bagatge educatiu i ampliïn els seus coneixements tant com calgui allà on calgui, però, quan vulguin incorporar-se al mercat laboral, que pensin en els seus orígens i tornin a casa.



Comparteixo plenament el punt de vista del ministre. Estem convençuts que el futur del país passa per garantir una educació excel·lent als nostres joves. Això és així perquè només una massa laboral formada, distribuïda en sectors innovadors i altament competitius, pot generar un teixit econòmic capdavanter i d’alt valor afegit. Tots els polítics, per tant, tenim l’obligació de treballar perquè el nostre mercat laboral sigui suficientment atractiu i ofereixi als nostres joves llocs de treball que responguin a la seva alta formació i especialització. Per garantir un futur brillant a Andorra, cal assegurar un mercat laboral atractiu, a l’altura de les expectatives d’aquest jovent, cada cop més ben format. La capacitat de retenir i atraure talent ha de ser la prioritat número 1 de tot govern, si el que es pretén és assegurar un futur millor per al país.



L’altre esdeveniment digne d’esment, i que serveix per projectar el compromís del país en l’àmbit educatiu, va ser la presentació, dijous passat, dels Premis d’Innovació Educativa Principat d’Andorra. Aquests guardons, dotats pel Consell General i de caràcter biennal, tenen dues modalitats: el Premi Maria Geli, adreçat als professionals docents (amb dues categories, una nacional i una altra internacional), i el Premi Conec Andorra, dedicat als alumnes. Tots els guardons, amb importants dotacions, han de servir per consolidar la plaça andorrana com a referent en l’àmbit de l’educació i la innovació educativa.



Al llarg dels anys, els successius governs han apostat per l’educació com un dels puntals de referència al país, i el global de la societat, sense fissures, ha vetllat perquè els avenços en matèria educativa s’implementessin amb èxit. Cal agrair els esforços de totes les parts implicades i cal continuar creient en l’educació i en la formació dels nostres ciutadans més joves per assegurar un gran futur a Andorra.



Conseller general liberal