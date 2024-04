Un possible frau en els comicis generals que portarà cua

Més d’un any després, les eleccions generals que van coronar per segon cop a Xavier Espot com a cap de Govern continuen portant cua. I és que enmig d’un mes d’abril certament caòtic per al mandatari, en el qual es comencen a posar entredit les suposades bones polítiques dutes a terme pel seu Executiu en els darrers mesos, ara se suma el fet que el Tribunal Europeu de Drets Humans investigarà la presumpta tupinada dels comicis generals. I és que segons sembla, per sobre dels resultats obtinguts sobrevola una ombra de frau que portarà al TEDH a investigar tot el procediment electoral, amb especial atenció a alguns polítics que van convidar a la ciutadania a no realitzar el seu vot a través de la Batllia. Una notícia que, sense cap mena de dubte, no haurà sigut molt ben rebuda per Espot, qui fa qüestió d’un any treia pit sobre la confiança que el país havia dipositat cap al seu projecte. Ara, però, sembla que la seva estimada Europa farà tremolar aquesta confiança.