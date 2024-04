Qüestions que uns afirmen, mentre que altres neguen

Arriba un punt en què ja no saps a qui creure. Mentre que uns afirmen que el Tribunal Europeu de Drets Humans es troba investigant una possible tupinada en les darreres eleccions generals, Govern afirma tot el contrari: no hi ha cap investigació en curs envers aquesta qüestió. O almenys, que ells sàpiguen, i seria estrany que, precisament als actors protagonistes de la pel·lícula, no els hi hagi arribat cap mena d’avís. Llavors, a qui hem de creure com a ciutadans? Es va cometre realment un frau electoral, o tot ha sigut només afirmacions llençades a l’aire sense cap mena de base sòlida? El que està clar és que, per molt que ens esforçem en trobar una resposta, aquest afer se surt del nostre abast com a opinió pública. I és que, en cas que acabi sent certa l’afirmació, els nostres mandataris ja es posaran mans a l’obra per tapar-ho d’alguna manera. No fos que aquesta qüestió fes trontollar les portes d’un fràgil palau que, vulguin o no vulguin, sembla que cada dia es va trencant una mica més.