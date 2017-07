Editorial Cada vegada hi ha hotels de més categoria

La Llei d’allotjaments turístics estableix la regulació de la categoria per estrelles, i serà molt més estricta i exigent amb els establiments hotelers a l’hora de guanyar-se les estrelles i de mantenir-les. Un pas en fals i les perdran. A més, les opinions dels usuaris a les comunitats web en què es comparteixen experiències seran molt valuoses; tant, que seran determinants per perdre la categoria. Aquí caldrà anar alerta i estar atent que no es fomenti una campanya de desprestigi contra un allotjament en concret, ja sigui per rivalitat o mala bava.



En tot cas, els hotels hauran de fer una forta inversió per mantenir o superar la categoria ja que, fins i tot, es detalla l’amplada dels matalassos, de la banyera i de l’habitació, i què se serveix per esmorzar.



Les dades demostren que a Andorra cada vegada hi ha menys hotels d’una estrella i més de categories superiors, amb una àmplia franja a l’entorn de les tres i quatre estrelles. L’oferta té més qualitat i els turistes tornen. A més, molts es fidelitzen en un establiment concret.



D’altra banda, la llei posa en el punt de mira els serveis de lloguer d’apartaments turístics com Airbnb, una plataforma web que triomfa arreu del món però que ha posat ciutats com Barcelona al límit de la sostenibilitat turística. No es prohibeix, però es regula. Qui llogui un allotjament s’haurà de registrar i tributar. Això evitarà abusos i competència deslleial als negocis declarats, però també pot ser un cop a l’economia en negre amb què la ciutadania juga per obtenir uns ingressos extra.



Una altra de les conseqüències de la llei a la qual caldrà estar amatent és com repercutirà als propietaris que viuen habitualment en blocs on hi ha molts apartaments turístics. Els expulsaran?