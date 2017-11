Una fórmula real i més justa per als autònoms

La fórmula més adient per calcular el que els autònoms han de cotitzar a la CASS genera sempre respostes diverses. La idea, però, que actualment el càlcul no és just genera un ampli consens que ha portat el Govern ha modificar-lo. Actualment, la cotització del 22% dels treballadors per compte propi es calcula en base al salari mitjà mensual cotitzat pel conjunt d’afiliats a la Seguretat Social. Enguany, la xifra –que s’actualitza anualment– s’ha situat en 2.041, 35 euros, de manera que un autònom havia d’aportar mensualment a la CASS 449,1 euros. Una quantitat difícil d’assumir per aquest tipus d’empleats, ja que el sou sobre el qual es calcula està molt lluny de la realitat dels seus ingressos mensuals.



En aquesta qüestió ha tingut especial protagonisme Socialdemocràcia i Progrés (SDP) que ha insistit contínuament al Govern perquè modifiqués el càlcul. Precisament, no més lluny de la setmana passada, el conseller progressista Víctor Naudi recordava que el ministre Espot s’havia compromès al març a tenir en un termini de quatre mesos un estudi econòmic i jurídic a partir del qual fer aquests canvis i que, després de vuit mesos, encara no l’havien presentat.



Espot va explicar a aquest rotatiu que, efectivament, han apostat per modificar les cotitzacions dels autònoms perquè atribueixin a la CASS en funció dels seus ingressos, i no del salari mitjà com fins ara. D’aquesta manera, la franja de pagament oscil·larà entre els 200 i els 600 euros, davant la quota fixa actual de 449 euros.



Ja era hora que l’Executiu posés sobre la taula una fórmula justa pels emprenedors que, tot i comptar amb quotes reduïdes en alguns casos, sovint es veien limitats per les altes quantitats que havien de pagar a la CASS. Es tracta d’un canvi necessari i molt esperat que cal que s’apliqui tan aviat com sigui possible.