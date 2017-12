Rentat de cara i nova imatge per la capital

El 2018 serà un any d’obres per a la capital. Així ho va afirmar ahir la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, després d’anunciar que l’any vinent les inversions previstes al pressupost del comú arribaran als 14 milions d’euros, el doble que les realitzades enguany. Entre els projectes més destacats hi ha la remodelació de l’avinguda Meritxell que, juntament amb Carlemany, esdevindrà un eix comercial comú més atractiu, especialment per a vianants. En total, cinc milions d’euros aniran destinats al projecte estrella de l’any vinent.



La del centre, però, no és l’única obra prevista per Marsol. La mandatària comunal també vol invertir en altres zones de la parròquia com Ciutat de Valls. De fet, el comú de la capital invertirà mig milió d’euros en una cinta transportadora que permetrà als veïns de la zona pujar el carrer amb facilitat. Un projecte modern que en grans ciutats com Barcelona ja no és estrany de trobar. Per «construir la capital del futur» també s’invertirà en aparcaments intel·ligents que permetràanals ciutadans conèixer les places lliures i com arribar-hi només entrar a la parròquia.

Durant la presentació del pressupost per a l’any vinent, Marsol també va demanar «paciència» a la ciutadania perquè serà un any de moltes obres. Cal, però, mirar la part positiva. I és que més enllà de les diverses accions que es duguin a terme i l’impacte que puguin tenir per als turistes i ciutadans, els 14 milions d’euros també tindran un retorn en l’economia del Principat. Si bé des del Govern han reiterat diverses vegades que la crisi ja s’ha quedat enrere i que les xifres apunten a una recuperació, la veritat és que encara hi ha moltes famílies que tenen dificultats i precisament el sector de la construcció va ser un dels més tocats per la davallada.