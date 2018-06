Reglamentar l’ús dels allotjaments turístics

Els allotjaments turístics il·legals segueixen sent un problema, malgrat que des del Govern fa temps que lluiten per posar-hi solució. Des del sector hoteler han reclamat diverses vegades que tots els agents competeixin seguint les mateixes normes per tal d’evitar la competència deslleial. És per això que des de l’Executiu es va optar per tirar endavant la llei dels allotjaments turístics que regula la seva creació i els obliga a estar registrats i ha passar certs controls. La mateixa llei també vol que els hotels ofereixen un bon servei i que es premiï a aquelles empreses que facin esforços per millorar.



Amb tot, plataformes ja molt conegudes com ara Airbnb estan resultat un clar enemic per alguns hotelers i en ocasions dificulta també la tasca de registre legal que volen dur a terme les autoritats. Un dels llocs amb més problemàtiques relacionades amb aquesta qüestió és Barcelona. Conscients de la problemàtica, des del Ministeri de Turisme s’estan fent passos per col·laborar amb les plataformes digitals per tal que els sigui més fàcil quantificar i identificar quants pisos no registrats s’estan utilitzant com a apartaments turístics.



És clar, però, que la magnitud del problema de la capital catalana no té res a veure amb l’andorrana i que, per tant, tenir l’atenció d’una gran plataforma com Airbnb per al Principat és molt més difícil. Francesc Camp, però, deixa clar que de no ser possible una col·laboració, el Govern no dubtarà en sancionar la plataforma per tenir allotjaments il·legals.



És evident que cal marcar unes regles del joc per a tothom i que cal preveure mecanismes perquè aquestes es respectin. Ara bé, també és cert que el mercat evoluciona i que el sector hoteler, més enllà de demanar igualtat legislativa, també haurà de reinventar-se per mantenir els seus clients.