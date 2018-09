El retrocés d’un món supeditat als interessos dels països rics

El cap de Govern va fer ahir el seu darrer discurs a l’assemblea general de les Nacions Unides. L’any que ve haurà deixat l’Executiu i Andorra estarà representat per un altre polític. El d’ahir va ser un discurs emotiu perquè es compleixen 25 anys de l’ingrés del Principat en aquest organisme internacional.

Ha estat un quart de segle, com va destacar el cap de Govern, en què hi ha hagut avanços encara que s’han esvaït les esperances d’un món millor, més just i amb un millor repartiment de la riquesa.

No és així. Martí ho va recordar a l’ONU i es va referir a què món «ha retrocedit» en algunes «fites» democràtiques aconseguides. El dirigent andorrà va parlar de desigualtat, la intolerància i l’extremisme, i va alertar de l’amenaça que suposa el populisme i la tecnocràcia per als valors democràtics.

La veu d’Andorra no és decisiva a l’ONU, però som un país menys subjecte a interessos globalitzats, geopolítics, de blocs o de guerres comercials. Andorra pot fer sentir la seva veu amb contundència encara que les decisions no s’adopten en aquest escenari de les nacions.

I el món, com va dir Martí, no és ara millor. És evident que hi ha hagut una involució, s’ha perdut drets, les diferències entre pobre i rics han augmentat, i la injusta distribució de la riquesa fa que la fam al món sigui encara la gran assignatura pendent.

L’escenari internacional està convuls per guerres constants que responen a interessos econòmics de les gran potències, que obliguen a les poblacions a desplaçar-se cap a destins incerts que no els volen acollir, i mentre s’observa l’auge d’aquests populisme que amaguen al darrera un perillós populisme ideològic que no pot conduir a res positiu. El balanç i el present, com afirmava Martí, és un clar i penós retrocés.