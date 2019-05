Un 1 de maig amb poca participació

El recent aprovat codi de relacions laborals i la llei de la Funció Pública van protagonitzar novament ahir una concentració al centre d’Andorra la Vella. Coincidint amb l’1 de maig, els sindicats, amb el suport del PS, Podem i SDP i d’altres organitzacions com alguna associació feminista van organitzar l’acte per reivindicar drets laborals i també socials. Una vegada més, els representants dels treballadors van cridar a la participació, malgrat que aquesta vegada la convocatòria no va tenir tant èxit com les anteriors. L’horari i el temps probablement van influir en el fet que finalment vora una setantena de persones es reunissin al centre de la capital per alçar la seva veu.



Les crítiques per la reforma laboral i la precarització que a l’entendre dels sindicats comporta la nova llei van tornar a protagonitzar els discursos. De fet, amb la situació que viu aquests dies el Pas de la Casa, el nou codi de relacions laborals podria entrar en joc. I és que l’article 41 de la llei obre la porta a suspendre el contracte laboral en situacions excepcionals, com bé podria ser la que viu la localitat encampadana. La possibilitat, que no s’ha pas fins ara materialitzat, ja ha estat criticada i alertada pels sindicats.



Un altre de les queixes reiterades que ahir va tornar a aparèixer en els discursos és la petició de derogació de la llei de la Funció Pública. Hi ha treballadors que són optimistes ara que DA no pot governar en solitari i espera que les forces fins ara a l’oposició, que portaven al seu programa electoral la derogació de la llei, facin ara pressió per aconseguir-ho. D’altres són més escèptics i tenen clar que l’eliminació del text legislatiu recent aprovat és molt improbable. De la constitució del Consell General que tindrà lloc avui i del debat d’investidura del dia 14 (primera volta) o 24 (segona volta) n’haurà de sortir el futur cap de Govern que, de nou, tindrà aquestes dues temàtiques sobre la taula si vol canviar la visió dels funcionaris.