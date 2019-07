França vol recuperar el terreny perdut a Andorra

França es posa com a objectiu guanyar pes a Andorra. Considera que els últims anys n’ha perdut i té la intenció de canviar la tendència per continuar tenint el seu segment d’influència al país. A través d’inversions econòmiques d’empreses gal·les, la cultura i la utilització del francès, i el desenvolupament de les relacions continuades amb el Principat és com busca guanyar la parcel·la que considera perduda. Especialment valora que la balança dels lligams es troba desequilibrada en favor d’Espanya.

En la celebració del Dia Nacional de França la seva ambaixadora, Jocelyne Caballero, va posar èmfasi en aquests aspectes, i va fer pública la intenció del govern que representa d’incidir més en Andorra per tal que aquesta balança estigui més igualada, i que respecte el veí del sud es guanyi pes al país. Ho farà a través de diferents camins. Un és en l’aspecte econòmic, perquè les inversions i el tràfic de mercaderies actualment és força superior en favor d’Espanya. Els darrers anys al Principat existeix una aposta ferma en la sostenibilitat i la transició energètica, per cuidar al màxim les característiques naturals del territori i lluitar contra el canvi climàtic del planeta. I és aquest un dels sectors que volen impulsar, amb empreses i societats tecnològiques que estan interessades en aterrar al país. Són oportunitats que es presenten i que beneficien a les dues parts.

Una altra línia a explotar és la de guanyar terreny respecte el castellà, parlat per la majoria de la societat andorrana. Un fet que no es produeix amb el francès. L’impuls d’iniciatives per promoure la cultura i la llengua gal·la, així com donar a conèixer l’ensenyament superior francès, són camins en els quals treballaran per comptar amb un major pes. Aquest intercanvi ha de portar a un increment de les relacions entre ambdós països que ha significar un benefici mutu.