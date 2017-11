CARMINA PALLÀS: «El descens és molt noble i elegant»

La pretemporada prometedora realitzada la porta a plantejar-se fites ambicioses en el descens, disciplina que amb 21 anys la té del tot enganxada.

–Amb quins objectius surt aquesta temporada?

–Consolidar-me en el circuit de la Copa d’Europa i fer un top 15. També m’agradaria començar a debutar en Copa del Món de descens, que és la disciplina on hi tinc més esperances. La resta ja s’aniran veient. Si aconsegueixo aquests dos objectius, sobretot el primer, seria seleccionable pels Jocs Olímpics i dependria ja de les places que hi ha. Aquesta fita queda en un segon pla, però seria molt maco assolir-ho.

–Veu possible fer aquesta quinzena posició?

–Aquest any he entrenat molt bé a l’estiu a Sud-amèrica en velocitat, he canviat bastantes coses i a nivell de cronos he baixat respecte a les referències que tinc. Espero que aquesta feina es reflecteixi a les primeres curses i pugui assolir aquest objectiu.

–Com està respecte a altres pretemporades?

–És l’any que estic més en forma físicament i a nivell d’esquí també. Sempre he estat amb lesions. L’any passat va ser la primera vegada que vaig fer tota la temporada i tot l’estiu, i ara també he fet tot l’estiu sense problemes. Sempre havia tingut interrupcions a causa de les lesions i ara s’ha notat la construcció de treball perquè no he parat. A més he guanyat la general de descens de la Copa Sud-americana i això m’ha donat el dorsal 31 per tot l’hivern en Copa d’Europa, amb el qual un top 30 seria més fàcil d’assolir. El quinzè lloc serà més complicat però lluitaré per això.

–Per a un esportista ha de ser complicat a nivell físic i mental tenir lesions llargues de manera continuada...

–He encadenat tres lesions de genoll i això m’ha portat a estar cinc anys sense poder fer hivern i estiu. És dur, però alhora et torna fort i et dona unes eines que potser si hagués seguit esquiant sense cap lesió no les hagués tingut. Et desperta com una força interna quan veus que vols però el teu cos no et segueix. Com a persona t’aporta un creixement per coneixer-te millor.

–Es veu als Jocs Olímpics, on hi debutaria?

–No em vull focalitzar en això. És una gran motivació, però per arribar-hi per mig hi ha petits objectius que he de complir i són els que m’hi portaran.

–L’estrena a la Copa del Món la veu propera?

–He de seguir treballant. És un bon moment per mesurar-te amb els millors. Mai se sap. Si em trobo un dia amb el traçat i la neu que em van bé, potser en velocitat ho aconsegueixo perquè és una disciplina molt variant en funció de les pistes i les condicions.

–Perquè està especialitzada en les proves de velocitat?

–Ticn una passió amb el descens. El gegant m’agrada molt i no se’m dona malament, però les emocions que sento no les tinc en gegant o la resta. El descens és molt noble i elegant.