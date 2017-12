Tono Elias Santamaria és el responsable de la instal·lació de la pista de gel sintètic i el tobogan que fins al 7 de gener es podran gaudir al Poblet de Nadal de la plaça del Poble i a la plaça Guillemó d’Andorra la Vella.

–D’on procedeix la vostra empresa?

–Xtraice és una empresa de Sevilla, líder mundial en la fabricació i distribució de gel sintètic ecològic. Va ser creada l’any 2003 i porta ja un miler d’instal·lacions en un total de 85 països. Alguns dels nostres clients més importants són Eurodisney de París, o el gratacels John Hancock de Chicago on vàrem muntar una pista de gel en la seva planta 94. Sobre les nostres pistes hi han patinat fins i tot professionals de la NHL americana com els Detroit Red Wings.

–En què consisteix la instal·lació d’Andorra?

–Aquest any a Andorra la Vella hem muntat una pista de gel de 200 m2 a la plaça del Poble i un tobogan de 35 metres de llarg i quatre metres d’amplada amb tres carrils per tirar-se amb trineus a la plaça Guillemó.

–Aquesta no és la primera vegada que veniu...

–És el segon any. L’any passat vàrem participar en la primera edició del Poblet de Nadal i enguany, a licitació pública, hem tingut la sort de ser-hi novament.

–És de les primeres vegades que s’instal·la el tobogan?

–És un projecte que vàrem iniciar l’any passat amb dues instal·lacions a França, aquest és el nostre tercer tobogan i per a aquest any ja tenim previst instal·lar-ne nou més. Amb aquest en tindrem deu d’instal·lats per a aquestes festes.

–En què consisteix el gel ecològic que utilitzeu?

–És un derivat del plàstic molt evolucionat al que hem incorporat una espècie de lubricant que permet imitar l’ús del gel líquid congelat amb una semblança del 95% i sense ús d’energia elèctrica ni grans quantitats d’aigua ni químics com el glicol que utilitzen altres pistes de gel sintètic.

–No hi ha doncs consum?

–És inexistent. Excepte el que es pugui utilitzar per a l’enllumenat de nit.

–De quant de material estem parlant?

–Hem enviat dos camions lona des de Sevilla, on hi ha la nostra seu. Treballem amb una empresa de transports andorrana, contractem a 12 persones d’una empresa de treball temporal d’Andorra. A més venim un equip tècnic de cinc persones per al muntatge.

–Quantes hores heu necessitat per a fer el muntatge?

–Normalment estem dos dies i mig per si hi ha imprevistos. Però en aquest cas en dos dies hem pogut fer el muntatge com el que tenim aquí.

–Hi ha hagut alguna complicació?

–La col·laboració amb el Comú d’Andorra la Vella és òptima, no pot ser millor.