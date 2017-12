A Andorra la música electrònica es relaciona amb els après sky o els locals d’oci nocturn de les parròquies de pistes. Quan la temporada d’hivern s’acaba, però aquesta oferta musical també. Això va portar a Aaron Comella i Sebastian Díaz a obrir el Loop 54 el juliol del 2016, l’única discoteca d’Andorra la Vella cent per cent de música electrònica. A més, fa una clara aposta pels discjòqueis del Principat.

–Per què el nom de Loop?

–La línia del negoci ve molt marcada amb la línia electrònica. La música electrònica està formada de loops, que són bucles de música. Llavors la gent que ve al local, ja sap que es trobarà: música electrònica formada per loops.



–Quin és el secret del seu local?

– Sempre hem apostat per una línia definida i no ens hem mogut mai. El client sap que trobarà.

–Per què hi ha aquesta falta d’oferta de música electrònica al país?

– Abans era al revés. Hi va haver un moment que totes les discoteques d’Andorra eren música electrònica i les que posaven comercials eren poques.

–Per què s’ha donat aquest canvi?

–Per moltes coses. La gestió de molts propietaris de discoteques. Moltes discoteques no han sabut portar una línia. També en tot el món ha fet molt mal la música del reggaeton i llatina.

–Una nova música?

–Són noves generacions amb nous gustos. És diferent. Les noves generacions es guien pel que és més popular a Facebook o Youtube. Arriba un moment que quan un professional de música comença a apostar per un Despacito i et bombardegen amb aquesta cançó al final l’acabes cantant. La música ja no és el que vols, sinó el que et volen vendre.

–En canvi a hivern i a pistes triomfa més la música electrònica?

–Sí perquè hi ha turistes de fora. Pot ser a Anglaterra, Holanda no estan tan condicionats pel reggaeton perquè tenen un altre idioma.

–Aposten per la música del país?

–Nosaltres apostem per discjòqueis que sorprenen els mateixos discjòqueis. Gairebé tots són d’aquí o residents. El 99% de les vegades treballem amb discjòqueis del país. Un cop vam fer una festa amb deu discjòqueis d’aquí.

–Hi ha molta oferta de discjòqueis del país?

–Sí, n’hi ha de molt bons, però no se’ls dona veu i nosaltres intentem donar les màximes oportunitats a tothom.

–L’electrònica va canviar la societat?

–Abans el techno i el house s’associaven a llocs marginals, però l’alta societat es trobava amb persones d’altres classes socials en aquests locals. Així va nèixer la cultura club: on tothom era igual.

–Quin és el futur del Loop?

–La marca Loop està creada i seguirà sinó és amb una discoteca d’una altra manera. Desaparèixer no desapareixerà, però es pot convertir en festes o ja es veurà.