El representant liberal al Comú d’Escaldes-Engordany repassa les accions dutes a terme aquest mandat. Reclama valentia per canviar la llei electoral i no descarta repetir com a candidat a les pròximes comunals.



–Quina valoració fa del mandat?

–El darrer mandat la recuperació econòmica ha estat evident i en els pressupostos s’ha vist que els dos últims anys i mig s’ha fet molt més a nivell d’inversions que els quatre anys de l’anterior mandat. La veritat és que es treballa molt més bé que amb deficiències econòmiques.

–Estan satisfets de la feina feta per la majoria? No han estat una oposició massa batalladora.

–Nosaltres hauríem fet un altre tipus d’inversió, però el què s’ha fet està ben fet. La parròquia ha sortit guanyant i la bonança econòmica ha fet que l’equip que governa s’hagi pogut lluir més.

–La relació amb la majoria és bona?

–És professional. Jo no em porto malament amb ningú, ni de la majoria ni de l’oposició. Allà tots defensem els interessos d’Escaldes i uns ho fem amb uns colors polítics i els altres amb uns altres.

–Algunes minories es queixen de manca d’informació. No és el seu cas?

–Participant en totes les comissions i demanant el que s’ha de demanar, disposem de tota la informació. Malauradament hi ha moltíssima feina i l’únic representant de L’A soc jo. M’agradaria poder arribar a tot arreu, però és impossible. Intento assabentar-me al màxim de tot, però hi ha coses que se m’escapen. Així que quan quelcom se m’escapa, no diré que em falta informació, sinó que diré que no hi he arribat.

–Cal canviar la llei electoral i el funcionament dels comuns perquè les minories tinguin més pes?

–Està clar que seria molt més democràtic. A veure quin dia som capaços els andorrans de poder arreglar aquest problema, però no serà fàcil. El 1993, quan es va votar la Constitució, ja va ser un gran pas tenir un 50% territorial i un 50% nacional. Però crec que ara toca fer el següent pas.

–Comentava que potser haurien fet altres inversions. Quins temes quedaran al calaix i creu que calia prioritzar?

–Per exemple, estem a pocs mesos d’inaugurar la reforma de les piscines. Nosaltres sempre hem dit que calen piscines però no s’havien d’haver fet allà. En aquell espai s’han ensorrat ja molts diners. Ara s’inaugurarà una nova instal·lació però no es guanya ni un sol metre quadrat. Serà la mateixa cova, enterrat sota un aparcament o una plaça que, tota la vida, per moltes reformes que hi fem, seguirem tenint filtracions d’aigua i problemes estructurals. Per molts milions que hi fiquem no ho resoldrem.

–Sempre han parlat de portar-les al Prat del Roure.

–Sí, però malauradament no ens n’hem sortit.

–La consellera del PS, Cèlia Vendrell, és molt crítica amb la gestió de l’aigua. Comparteixen aquesta visió?

–Aquest és un dels punts en què discrepem més amb la Cèlia. Nosaltres pensem que la gestió d’una empresa privada com Capesa és positiva. Que la manera que s’estigui portant sigui la millor, potser ho podríem discutir. Una altra cosa que reclama la Cèlia és que el comú tingui majoria d’accions per poder realment manar. Això passaria si el comú fos capaç d’adquirir les accions al preu que els accionistes volguessin vendre i crec que això avui és inviable.

–Amb l’heliport sí que han compartit posicionament.

–Sí i he de dir que els liberals vam ser els primers de fer soroll amb aquest tema. El vol continu d’helicòpters prop del centre urbà és nociu, i l’altre problema és, també, els costos que suposa el projecte. Hi ha molts llocs on un heliport podria sortir per una desena part del cost actual. I ara també hi ha un projecte privat a Fontaneda.

–Són més partidaris que el projecte privat pugui arribar a ser l’heliport nacional?

–Per què no? Tot el que sigui un estalvi per a l’administració i que un privat sigui capaç de tirar endavant jugant-se els seus diners i no els de tots, sempre hi donarem suport.

–Creu que s’arribarà a fer?

–En aquest mandat seguríssim que no tirarà endavant. Una altra cosa és que en el moment que es convoquin eleccions es veurà quins partits donen suport a aquest projecte. Nosaltres ens alegrem de la postura expressada per la cònsol, però ha arribat tard, han estat massa prudents i no s’han volgut mullar fins al darrer moment. Tampoc era evident que es tiressin pedres a la seva teulada.



–Està satisfet amb el nou pla d’urbanisme?

–Sí, està molt més adaptat a les necessitats actuals que l’anterior. I no estem fent res que no es faci arreu. És clar que si em pregunta si prefereixo torres o parcs i jardins com ara, no hi ha color. Però malauradament no ens ho podem permetre. Els terrenys són privats, tenen els seus drets i cal arribar a un equilibri perquè ningú en surti perjudicat.

–Si la parròquia es queda sense parcs i aparcaments no en surt perjudicada? I on es poden traslladar?

–És cert que es torna a construir, però són molts metres quadrats i no es farà de forma immediata. Tenim clar que d’aquí a 30 o 40 anys no hi haurà parcs i l’única cosa que és comunal és el Prat del Roure, però la parròquia té molts altres pulmons que es poden desenvolupar.

–Quins?

–Engolasters, per exemple, és una zona que la podem fer més propera i accesible des del centre de la parròquia. És un pulmó inacabable i immens, la millor zona per explotar turísticament i en tots els sentits.

–I com s’hauria de fer? Perquè l’accés no és tan fàcil, no està al centre.

–Hem de trobar els mitjans per acostar-ho. Potser amb ginys. Des de la central de FEDA ja hi havia un carrilet que pujava fins a dalt. Hi ha moltes possibilitats per apropar el centre amb una zona que està verge i per explotar.

–El pacte amb el PS és la fórmula que els dona possibilitats de victòria?

–Ho veurem l’endemà de les eleccions. El què està clar és que alguna cosa havíem de fer i sobretot a Escaldes que és un feu demòcrata. Si volem tenir alguna possibilitat, o es fa alguna acció o tindrem més del mateix.

–Els votants ho entendran?

–Haurem de fer una molt bona tasca tant els liberals com els socialdemòcrates per explicar als nostres militants i simpatitzants el perquè d’aquest pacte. Confiem que ho podrem explicar tan bé que seran més el que ho entendran

–I el futur polític de Marc Magallón per on passa? Candidat en una llista territorial?

–Ho dubto molt. Estic molt còmode treballant al Comú d’Escaldes i no tinc intenció de canviar. Treballo molt a gust, l’experiència política està sent molt agradable però em sotmetré a la decisió dels companys per continuar o no al projecte polític.

–Repetir candidatura a les comunals és més factible?

–Aquí no dic que no, sempre que tingui el suport. Tot ho fem de forma democràtica i si altres companys volguessin provar l’experiència seria el primer en donar-los suport.