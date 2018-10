Recollir les obres bibliogràfiques que s’han editat a Andorra i sobre Andorra. Aquest és l’objectiu de la revista anual Ex-Libris Casa Bauró que enguany arriba a la seva edició número 21. La cap de la Biblioteca Nacional, Júlia Fernández, juntament amb l’historiador David Mas, serà l’encarregada de conduir una presentació, d’entrada lliure, que tindrà lloc demà a les 16.00 hores a la mateixa Biblioteca Nacional.



–21 edicions ja. Per què és important seguir divulgant Ex-Libris Casa Bauró?

–Perquè difondre la bibliografia nacional corrent és una de les principals funcions de la Biblioteca Nacional. També incloem articles de cultura del nostre fons, de manera que sumem tot el panorama editorial i cultural del país i això és molt important.

–Què hi trobarem en l’edició d’enguany?

–Com en cada edició, hi haurà el recull bibliogràfic de l’any anterior i articles sobre diversos temes. Un d’ells el dediquem al poeta americà Philipp Levine, ampliant tot el que ja se sap del seu pas per Andorra. També fem un repàs pels 40 anys de la Fira d’Andorra a través dels seus programes i oferim un apartat als 25 anys de la revista El mundo de los Pirineos. A més, inaugurem dues seccions: una més professional sobre biblioteques, on expliquem el concepte de «bibliografia nacional» i els orígens de la nostra, i una altra on fem un resum estadístic de l’any anterior per mostrar a tothom el funcionament d’aquest servei.

–És una revista molt completa.

–Sí, i enguany hem intentat incloure més temes que en les edicions anteriors, però conservant les antigues seccions.

–Com va sorgir la necessitat de crear aquestes dues noves seccions?

–Més que una necessitat, hem considerat que era bona idea canviar l’estructura per millorar el conjunt de la revista. Hi havia una mancança a nivell informatiu, tant de l’apartat professional com de la Biblioteca en si. Creiem que quant a continguts, ara és més interessant.

–El format es manté com fins ara?

–Aquest any també hem decidit anar un pas més enllà del que és la publicació física. Així com abans Ex-Libris Casa Bauró era una adaptació de la versió tradicional en paper, ara l’hem convertit en una revista 100% digital amb enllaços i contingut en línia.

–Dins el recull bibliogràfic i els articles culturals, quin considera que és el més destacat?

–Potser alguns estudis que s’han fet sobre economia, però totes les novetats editorials són importants, independentment del seu contingut. No crec que hi hagi un que destaqui per sobre de la resta.

–Per què van decidir dedicar part de la revista al poeta Philipp Levine?

–Arran d’una investigació a través dels nostres articles, vam descobrir coses que mai s’havien explicat d’ell, i vam pensar que calia destacar-ho com a part del fons bibliogràfic modern. És el nostre homenatge