La Núria Periago (Ordino, 20 de maig de 2004) és alumna del Lycée Comte de Foix i fa un mes va fer una estada professional a EL PERIÒDIC com a formació obligatòria de l’escola. Els dies a la redacció li van servir, a més de per conèixer el funcionament real d’un diari, per reafirmar la seva voluntat d’estudiar periodisme. Ara creu que tots els sistemes educatius del país haurien d’incloure aquesta experiència en diversos cursos.



–Fa un mes va fer una contraportada com aquesta. Avui vostè és l’entrevistada.

–Sí! Aquella va ser la primera vegada que vaig fer una entrevista a algú i aquesta és la primera vegada que me la fan a mi. És una experiència diferent i em sembla perfecte.

–Per què va triar la redacció d’un diari per fer la seva estada?

–Fa anys que dic que de gran vull ser periodista i tenir l’oportunitat de fer l’estada a EL PERIÒDIC em va servir per adonar-me de si realment aquesta és la meva vocació o no. Gràcies a tot l’equip vaig veure que sí, que el periodisme és per a mi. Va ser una experiència molt enriquidora.

–Però la inspiració li ve d’una sèrie de televisió, oi?

–Sí. Abans un dia volia ser oceanògrafa i l’endemà perruquera fins que vaig descobrir una sèrie en què la protagonista és periodista i vaig pensar que m’agradava la seva vida. A més, m’agrada molt escriure.

–Què és el que més li va agradar de l’estada?

–Precisament fer una contraportada com aquesta i escriure un article d’opinió. També vaig anar a tres rodes de premsa: una de Cultura, una d’Educació i una posterior al Consell de Ministres. La que més em va agradar va ser la de Cultura, però totes van ser molt interessants.

–Si li pogués fer una entrevista a qualsevol persona del món, a qui escolliria?

–M’agradaria molt entrevistar a l’actriu d’Stranger Things, Milly Bobby Brown, perquè té la meva edat (14 anys). Sobretot li preguntaria com ha aconseguit un paper protagonista en una sèrie d’èxit sent tan jove i com espera mantenir-se al llarg del temps.



–I quines estades van fer els seus companys?

–Alguns van anar a escoles de primària, altres a una empresa a fer tasques d’administració i una amiga, que vol ser metge, a una consulta mèdica. La majoria no sabien què agafar, però jo ho tenia molt clar.

–Per què creu que són importants aquestes estades?

–Perquè és una cosa que ens ajuda molt a orientar-nos i a decidir què volem ser de grans. Crec que s’hauria de fer a tots els sistemes educatius i més sovint, en diferents cursos a partir dels 14 anys. Quan els vaig explicar als meus amics de l’escola andorrana que faria una estada a una empresa, tots em van dir que tenien molta enveja perquè a ells també els agradaria tenir aquesta oportunitat.

–Ara que ja acabem l’entrevista: què prefereix, preguntar o respondre?

–Preguntar! Vull ser periodista!