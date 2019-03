La Montse Llampayas és membre de la junta directiva d’Autea i aquest diumenge participa per segona vegada consecutiva a la cursa solidària Pal Skimo Femení que se celebra amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora i que un cop més destina els fons recaptats en benefici d’Autea.

–Com va ser la seva primera experiència a la Pal Skimo Femení?

–És un matí complet, reivindicatiu i, més enllà del seu vessant esportiu i solidari, té un ambient molt festiu i t’ho passes molt bé.

–Què va portar-la a inscriure-s’hi?

–Com que soc membre d’Autea, sempre intento participar en els actes en què s’implica l’associació. I en aquest cas a més m’agradava.

–Va a competir-hi?

–N’hi ha que van a competir perquè volen fer marca, però d’altres com en el meu cas simplement anem a fer una activitat esportiva. Jo participo en la modalitat de raquetes de neu i encara que acabi última ja m’està bé.

–Quin tipus de públic sol participar-hi?

–Hi ha des de noies de 16 anys fins a dones de més de 60. Tot i així, hi ha molta interrelació.

–Només dones?

–Tothom pot participar-hi, però les dones són les úniques que puntuen. Els homes poden venir però no comptabilitzen.



–És l’única participant de l’associació?

–No, la presidenta i la vicepresidenta també participen en aquesta edició. I les persones afectades d’autisme s’hi poden inscriure perfectament. De moment no s’ha donat el cas, ja que els que són molts esportistes i fan competicions d’skimo o raquetes no han pogut participar-hi per un tema de calendari.

–La cursa es limita a la competició?

–No, està tot molt ben organitzat i després de la cursa hi ha una classe d’estiraments i qui vol també es pot quedar a dinar.

–L’any passat van participar-hi unes 130 persones. La xifra d’enguany serà similar?

–Totes les dones que jo conec de l’any passat tornen a repetir. No sé quants participants hi haurà aquesta vegada, però jo crec que la xifra serà similar a la de l’edició anterior. I encara hi ha temps d’inscriure-s’hi fins al dissabte!

–Quin protagonisme té Autea aquell dia?

–Autea està present allà i, per exemple, la presidenta lliura els premis a les guanyadores i dona les gràcies en viu i en directe. De fet, des de l’associació estem molt agraïdes als organitzadors per haver pensat en nosaltres, ja que som una entitat petita però amb una junta molt activa que fem molts projectes i, per tant, el suport econòmic és cabdal per poder continuar treballant i tirant aquests projectes endavant.

–Els diners que rebin es destinaran a algun projecte en concret?

–Aniran al fons comú i els destinarem als diversos projectes que tenim en marxa, com el llibre blanc de l’autisme o la tercera jornada d’Autea.