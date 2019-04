Amb l’equip de la FEVA acaba de guanyar el Campionat dels Petits Estats d’Europa. Va arribar el setembre passat al país i ha estat un dels protagonistes de la victòria andorrana a San Marino. Té 34 anys i aporta els seus coneixements als més joves per desenvolupar tots els beneficis que tenen els escacs.



–Pensaven que podrien guanyar el títol?

–Sabíem que teníem possibilitats perquè érem un dels equips que per rànquing estàvem dels primers, però en una competició així sempre és difícil. El conjunt més fluix et pot donar un ensurt.

–És professor d’escacs a les escoles. Un projecte per al desenvolupament dels joves.

–Fem classes a la majoria d’escoles, bona part d’elles en horari lectiu. Els escacs influeixen en moltes àrees diferents, com les matemàtiques, el càlcul, i en la presa de decisions perquè són jugades que has de decidir tu mateix. També en l’espai, perquè tens un tauler de 64 caselles. Són molts aspectes a nivell general que, a diferència d’altres matèries, treballes de manera més abstracta perquè no t’adones que ho estàs fent, però en el fons t’ho estàs inculcant, i d’una manera més divertida.

–O sigui, que hi ha situacions dels escacs que les pots portar a la vida...

–Si tens aquests temes per la mà potser no ho relaciones directament, però subconscientment ja tens la facilitat d’abordar algun problema gràcies a aquesta experiència.

–Quantes hores hi dedica al dia? La forma física és important?

–Fer esport per estar físicament bé també influeix a l’hora d’estar concentrat. L’entrenament més concret és davant un tauler d’escacs o de l’ordinador passant-hi hores estudiant. Últimament no faig les que voldria, però si puc tres o quatre.

–En quants moviments detecta cap on anirà el rival?

–Al nivell en el qual ens trobem ja coneixem gairebé totes les estratègies de sortida i veus cap on estarà enfocada la partida. Les 10-15 jugades a partir d’allà s’obre un món de complicacions on realment s’ha de pensar.

–Estudien al rival, per saber com juga i quins són els seus punts febles?

–Abans d’una partida saps contra qui jugaràs. Tens informació del teu rival, amb observadors i bases de dades on hi ha les partides de gairebé tot el món. Abans d’anar a jugar ho mires i veus com actua, si té un joc sòlid, o si és més passiu i interessa més anar a fer una cosa agressiva per a que no se senti còmode.

–Quines tècniques utilitza per mantenir la concentració tantes hores en cada partida?

–Cadascú té els seus trucs. Quan em toca estic pensant i no em ve al cap res més que decidir la posició. Molts cops quan tracto de relaxar-me i està jugant el rival, m’aixeco de la cadira i dono una volta per airejar-me i estar fresc per a la següent jugada. També puc veure aigua o menjar alguna cosa per agafar energia.

–S’adona que han passat tantes hores?

–No massa. Estàs jugant i no n’ets conscient. Se’t fa curt perquè voldries tenir més temps per pensar. Passa bastant ràpid.