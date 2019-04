El resident Toni Bou, arriba a Andorra com a campió del món de l’especialitat i vol guanyar davant la seva gent.

–Com es troba de cara a la competició?

–Amb moltes ganes. He tingut molta sort d’arribar amb el campionat decidit i això fa que sigui una mica més especial per a mi. Sempre hi ha nervis perquè es vol aconseguir la victòria.

–Suposo que tindrà molts nervis pel fet de competir aquí, a casa, davant de la seva afició.

–Evidentment. Però es portaran per dintre. Per sort no ens jugarem el Mundial, però volem donar el màxim espectacle i guanyar la carrera.

–Podrà competir amb tranquil·litat.

–Intentarem anar al 100%. Però és molt complicat perquè hi ha moltes rondes i per passar-les, no pots cometre errors. Has de vigilar molt on vols lluir-te i on vols donar espectacle, perquè qualsevol errada et pot deixar fora d’una ronda. Vull examinar molt bé la pista i veure on es pot fer gaudir la gent, a més de buscar seguretat.

–El Poliesportiu s’ha hagut d’adaptar perquè és petit. Influirà això?

–Pot afectar al nivell perquè per tema de pes i d’espai, està una mica limitat. Els organitzadors són gent amb molta experiència, acostumen a saber muntar i trobar-se amb aquestes proves. Esperem una gran carrera, amb molt nivell, on ens puguem lluir. El públic ho mereix.

–El públic està responent molt bé.

–S’estan venent molt bé les entrades. És molt positiu. Per a mi seria increïble que no fos només aquest any, sinó que la prova vingués a Andorra cada any. Mai he pogut córrer un indoor a aquí i, per tant, és increïble poder-lo disputar sent resident.

–Serà un test de cara al futur.

–Està clar que és una prova per veure com reacciona el públic. Estem provant a llocs nous i allí on respon la gent, la intenció és tornar i fer un calendari de 12 o 15 carreres a llocs establerts on el públic reaccioni.

–Andorra és un referent del trial.

–Hi ha molta afició. Costa trobar públic entès com el d’Andorra. Això ajudarà al fet que sigui una gran carrera. Per a nosaltres serà molt agradable.

–Arriba en plena forma?

–Hem tingut una temporada complicada però he pogut recuperar la forma entrenant i estic en el millor moment de la temporada.