Formadora oficial d’Stott Pilates USA i amb la seva pròpia empresa de formació, Conxi Martí (La Seu d’Urgell, 1977) és una experta en fitness i salut. Reconeix que el món del pilates està molt de moda, però alerta que no és una activitat qualsevol i que s’ha d’anar amb molta cura si no es volen patir greus lesions.

–Diuen que vostè és una de les pioneres del pilates a Andorra.

–Crec que aquest títol se’m queda massa gran! [riu] És cert que vaig ser de les primeres, però no la primera.

–Com va sorgir el seu interès?

–Era l’any 2003 i el pilates es començava a conèixer a escala mundial i jo treballava en un centre esportiu. Em van enviar a una formació específica a Barcelona i he de reconèixer que al principi no em va agradar gaire. A poc a poc, em vaig anar introduint en aquest món i em vaig adonar que anava molt bé per a la musculatura i la recuperació física. El 2007 vaig fer definitivament de la meva vida el pilates.

–Què té el pilates que enganxa tothom?

–És cert que quan comences a fer pilates, has d’aprendre exercicis molt complicats i costa seguir al ritme, però una vegada l’agafes, et sents molt millor. El 90% dels nostres clients tenen alguna patologia greu d’esquena o maluc i amb classes de 10 sessions, troben un benefici molt gran. És a dir, de no poder dormir per culpa del dolor a poder descansar sense necessitat de medicar-se. A més, la sort que tenim a Andorra és que hi ha molts metges que ho practiquen i ho recomanen als seus pacients.

–Sovint es té la percepció que el pilates és un esport relaxat, però realment es treballa molt.

–I tant! De relaxat el pilates no té res! Això ens ho trobem moltes vegades, sobretot en homes, que creuen que el pilates no és per a ells perquè ho fan les seves dones. Al nostre centre treballem amb màquines i fem exercicis molt dinàmics. Hem de tenir en compte que el pilates ho treballa tot, excepte el cardiovascular i per tant, de fàcil no té res.

–En què consisteix Salut i Mima’t?

–És una formació que fem durant tres mesos per treballar la rehabilitació i reeducació postural del cos. El primer mes exposarem què és el pilates perquè la gent tingui un bon coneixement, en el segon ens centrarem en el ioga i la correcció postural i en el tercer anirem més cap al tema muscular i esportiu. És molt important començar per la salut i després anar, si es vol, a l’entrenament.

–A qui es dirigeix aquest curs?

–A tothom que vulgui venir. Normalment treballem amb gent major de 30 anys i fins als 89. La gent jove encara no té la necessitat de fer pilates per sentir-se millor.

–Ara comença a estar de moda el pilates amb bebès. Crea un vincle especial amb els pares?

–Els exercicis de pilates són els moviments que fem de bebès fins als sis mesos. Si aconseguíssim tenir un vincle com en la natació o l’esquí, seria genial tenir una mare o un pare fent pilates amb el seu nadó.