Encamp inverteix 30.000 euros en l'obra teatral 'Andorra'

L'escenari del Complex esportiu i sociocultural d'Encamp aixecarà el teló el pròxim 27 de març per presentar l'obra teatral 'Andorra', de l'autor suís Max Frisch i coproduïda per la directora Ester Nadal. El conseller de Cultura, Joan Sans, ha detallat en el marc de la presentació de l'espectacle "l'esforç econòmic que ha suposat portar la peça a la parròquia", ja que la despesa ronda els 18.000 euros, tot i que encara no es tenen en compte les despeses de producció, les quals "es mouen entre 8.000 i 10.000 euros més". Per tant, la xifra final podria arribar a fregar els 30.000 euros.



L'obra s'escenificarà per primera vegada al país després d'estrenar-se al Teatre Nacional de Catalunya (TNC). La directora de la peça teatral, Ester Nadal, ha exclamat el seu entusiasme per "poder portar per fi 'Andorra' al país", segons ha informat l'ANA. La dramaturga ha indagat en l'essència de l'obra ressaltant la recerca de "la identitat" dels protagonistes, representada des d'una visió "molt cruel i molt incòmoda" per a l'espectador. Així, ha afegit que una de les intencionalitats de l'autor principal de l'obra, Max Frisch, era plasmar "les esquerdes de la societat" a través de les faltes d'ortografia en els seus personatges plans.