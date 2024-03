Victòria necessària de l’FC Andorra

Com si es tractés d'una carrera, en els últims 10 minuts els tricolors han apretat l'accelerador amb ocasions de Molina i Pablo Moreno. Al minut 90 Jandro ha robat una pilota i, després de combinar amb Moreno, ha donat una gran assistència a Scheidler que ha estat aprofitada i ha acabat dins la porteria donant així la victòria a l'Andorra.

El descans els ha fet agafar força per sortir animats i Pombo, després d'una gran maniobra ha fet lluir Masip amb una aturada. Les ocasions seguien i al minut 80, una falta lateral penjada a l'àrea per Molina ha fet capgirar el partit. Álex Pastor ha aparegut des de darrere i ha rematat aconseguint l'empat i fent despertar l'equip.

Des de l'inici del partit els tricolor estaven sent molt superiors al seu rival, amb dues ocasions de gol molt clares de Karrikaburu en els 10 primers minuts. La primera d'aquestes ha començat amb un servei de córner que ha acabat amb un xut al travesser. Poc després el navarrès ho ha tornat a intentar amb un cop de cap que ha salvat Masip. La següent jugada clau abans de la mitja hora de partit l'ha protagonitzat Iker Benito que, tot i la clara ocasió, no ha connectat bé la rematada.

La victòria que buscava l'FC Andorra des de feia setmanes ha arribat avui a casa davant el Valladolid. Els de Sarabia han aconseguit trencar la mala ratxa de resultats en un partit emocionant que no s'ha resolt fins al minut 90.

