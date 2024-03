Els tres punts de diumenge revitalitzen un FC Andorra que vol aprofitar el positivisme

Tres mesos després, l'FC Andorra va tornar a guanyar un partit de LaLiga Hypermotion després d'una èpica en els darrers 10 minuts. La suma de tres punts ha revitalitzat l'equip, que ara compta amb molt «positivisme per afrontar el que ve aquest mes de març», ha indicat Jandro Orellana aquest matí. El jugador ha afegit que aquest positivisme «és molt important per aconseguir l'objectiu» de la permanència i, sobretot, per aprofitar-lo per entrar en una bona dinàmica.

Ara per ara, el conjunt d'Eder Sarabia continua penúltim a la classificació amb 28 punts, però es troben a tres de la salvació i encara els resta disputar el duel contra el Llevant. «L'equip feia molt de temps que treballava molt bé, ens mereixíem més i crec que en molts partits ho hem demostrat», ha comentat Orellana, tot indicant que el triomf contra el Reial Valladolid, i sobretot per la manera, «ens ha donat un impuls de motivació i ganes per fer front a aquest tram que és molt decisiu».

Precisament aquest març el club tricolor es veurà les cares contra rivals directes per la lluita per mantenir la categoria, i el primer partit d'aquests arriba divendres amb l'Osca, contra qui una victòria tricolor suposaria una escletxa de llum cap a l'objectiu de l'equip andorrà. En aquest sentit, el migcampista ha esmentat que «igual que la dinàmica negativa influeix molt en el dia a dia i en els resultats, crec que una de positiva és aquesta inèrcia que necessita l'equip» que està molt mentalitzat i buscarà el triomf «sigui com sigui». Com es va informar ahir, l'FC Andorra pagarà el bus i les entrades als seguidors que es desplacin a la ciutat aragonesa, una iniciativa que Orellana ha titllat de molt important: «És un moment clau i dins del vestuari considerem que hem d'estar sostinguts per l'afició».

Demanat pel nou sistema que Sarabia ha implementat amb l'ús de tres centrals, el català ha explicat que el conjunt «s'ha adaptat molt bé». «Som joves i tenim moltes ganes d’aprendre i de millorar, i això també facilita la nova incorporació d’aquest nou sistema. Amb tot, la idea i la filosofia és la mateixa, i l’important és que l’altre dia vam sumar de tres i tenim moltes ganes de tornar-ho a fer», ha afegit. Així mateix, ha destacat que el fet de ser un vestidor molt jove ho facilita tot: «Està unit i amb un nivell de sacrifici molt alt».

En darrer lloc, i a títol personal, Orellana comença a ser una peça clau en l'esquema tricolor, fet pel qual des de l'inici del 2024 «em trobo molt bé, també físicament, i amb la confiança del míster i de l’equip».