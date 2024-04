Espot busca suports enmig d'un ambient tens

I tot en un dia mogut en el qual Andorra Endavant va anunciar que demanava una qüestió de confiança i obria la possibilitat a una moció de censura, i quan sembla que des de Demòcrates es podria estar buscant una alternativa a Xavier Espot i estaria sonant Daniel Armengol Bosch com a possible candidat.

Quan sembla que el Govern de Xavier Espot es tambaleja, aquest s’hauria reunit amb expolítics a l’hotel Coma per buscar aliances. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, ahir al migdia es va celebrar una reunió i un dinar a l’hotel Coma, en el qual hi haurien participat Jordi Farràs, Bibiana Rossa, Albert Font, Jordi Cerqueda i Josep Duró.

Per El Periòdic

