Els trajectes amb Cicland s'incrementen un 74,3% durant el primer trimestre de l'any

L'ús del servei de bicicletes Cicland ha experimentat un fort creixement durant els primers mesos d'aquest 2024. Segons les dades facilitades pel Govern, entre el gener i el març s'han registrat un total de 1.950 trajectes, una xifra que representa un augment del 74,3% si es compara amb els mateixos mesos del 2023. A més a més, pel que fa als usuaris actius durant aquests primers tres mesos de l'any, s'ha arribat fins als 251, una dada també superior als 118 usuaris actius que hi va haver durant el primer trimestre de l'any anterior.



Les dades facilitades per l'executiu també mostren com, al llarg de tot el 2023, el nombre total de trajectes amb les bicicletes de Cicland va ser de 7.589, una xifra notablement superior a la registrada, per exemple, durant el 2022, un any que es va tancar amb 4.000 desplaçaments. L'augment en l'ús d'aquestes bicicletes per part dels usuaris s'explica per l'aposta i comunicació del Govern per contribuir a la mobilitat sostenible.



En aquest sentit, cal recordar que el servei de Cicland es va reconfigurar per limitar l'ús de les bicicletes a Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria. Precisament, des del Govern també s'han comunicat les parades més utilitzades, les quals es troben principalment a la capital, tot i que també hi ha un ús considerable a les estacions d'Escaldes-Engordany. Santa Coloma és un altre dels punts en què hi ha un major ús del servei, mentre que les parades de Sant Julià de Lòria són, a hores d'ara, les menys utilitzades del país.



El servei està operatiu les 24 hores del dia i els set dies de la setmana, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Es tracta d'un servei públic obert a tothom que, per utilitzar-lo, els usuaris només s'han de baixar l'app del seu lloc web i triar l'abonament desitjat. Les bicicletes de Cicland estan dissenyades i adaptades tenint en compte les característiques de l'orografia andorrana. Incorporen un propulsor d'última generació i tenen una autonomia de quasi 100 quilòmetres. La càrrega es fa per inducció per tal d'evitar possibles filtracions d'aigua i gel en el punt de connexió. A més, en cas que la parada sigui plena, es pot bloquejar la bicicleta des de l'app, segons informa l'ANA.