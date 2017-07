Notícia Detingut per conduir begut i sense carnet a Oliana El conductor també es va fer passar pel seu germà en identificar-se Carretera per arribar a Oliana, al fons Autor/a: EL PERIÒDIC

Els Mossos d’Esquadra van detenir a principis d’aquesta setmana un home, de 46 anys d’edat i veí d’Oliana, com a presumpte autor d’un delicte d’usurpació d’estat civil i dos delictes contra la seguretat viària per conduir begut sense haver obtingut mai el permís de conduir, informa Ràdio Seu. En el moment de la detenció, l’arrestat també tenia pendent una ordre de recerca, detenció i presentació del Jutjat de Solsona. I, durant la identificació, va enganyar els agents amb dades falses.



Els fets van tenir lloc dilluns passat, dia 10 de juliol, quan pels volts de les set de la tarda, la policia va rebre l’avís d’un accident de trànsit a la carretera C-25, al terme municipal de Solsona. Segons van explicar fonts policials a Ràdio Seu, el conductor havia patit una sortida de via. Tot i que el vehicle i la carretera van patir danys importants, l’home va resultar il·lès. Tanmateix, quan la policia va practicar-li la prova d’alcoholèmia, va donar un resultat positiu d’1,5 mg d’alcohol per litre d’aire expirat, quatre vegades més del límit màxim permès, que en aquest cas es situa en 0,25 mg d’alcohol per litre d’aire expirat, segons la reglamentació espanyola vigent.



Paral·lelament a la prova, durant la identificació, el conductor va intentar facilitar dades falses als agents policials fent-se passar pel seu propi germà. Davant del dubte, el van traslladar a la comissaria de Solsona per tal de poder acreditar la seva identitat.



Finalment, el conductor va quedar detingut per un delicte d’usurpació d’estat civil i per tenir pendent una ordre de recerca, detenció i presentació del jutjat de Solsona, a la comarca del Solsonès. A més, també se’l va denunciar penalment per dos delictes contra la seguretat del trànsit, conduir sota la influència de begudes alcohòliques i no haver obtingut mai el permís de conduir.



El detingut va passar el dia 11 a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Solsona.