Notícia Falset (Priorat) Històries de guerra amagades a la capital del Priorat Falset, capital del Priorat. Autor/a: Cheeky Photography

Una crida per als amants de la història i la literatura i per als curiosos. Falset, un municipi a mitja hora de Reus, capital administrativa del Priorat. La seva història es remunta a un castell del segle XII, sent aquest l’element amb què es va començar a construir la vila.



Però per arribar a calmar la set dels curiosos s’ha de fer un salt fins el 1936. Un grup de testimonis col·labora en la llarga investigació de l’escriptor i periodista Toni Orensanz per arribar a construir les aventures de la Brigada de la Mort contra el feixisme a Falset i pobles propers. Van deixar, aparentment, més de 200 morts.



Les històries de guerra només són una excusa per visitar un poble carregat d’activitats culturals i festives i així poder tastar un dels seus vins de denominació d’origen.