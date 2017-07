El Lusitans segueix ampliant la nòmina de fitxatges amb Mati

La setmana passada l’FC Lusitans presentava nou fitxatges de cop. La temporada passada l’equip no es va classificar per jugar competició europea i va voler sacsejar la plantilla per canviar la tendència. Ahir presentava un nou jugador i la setmana vinent n’hi hauran més. El darrer a arribar és Matías Martínez, conegut futbolísticament com a Mati.



És un extrem de 22 anys que pot jugar de mitja punta. Es defineix com «hàbil, amb velocitat, dinàmic, i al que li agrada l’u contra u». Al seu país havia jugat a la Primera Divisió a les files del Club Sportivo San Lorenzo. La pròxima temporada havia de jugar al SC Bastia, però els problemes del club cors va portar a canviar el seu futur i aterrar a Andorra. Va jugar a Paraguai amb Amarilla, de la UE Engordany, que li va donar algunes referències del campionat i el país. «M’ha parlat del que és la lliga, amb no massa equips», afirma. Va decidir-se de donar el salt al Vell Continent per «sortir de la meva zona de confort». Amb el Lusitans espera «ser campió, és l’objectiu, i poder jugar la Lliga de Campions». Aquesta és la desena incorporació del conjunt dirigit per Diogo Festa, però no serà l’ultima en produir-se. Properament hi hauran més novetats.