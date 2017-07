Notícia Admès el recurs del SEP contra la reforma de les pensions El sindicat va intervenir en considerar que el canvi de llei no és retroactiu Una manifestació de funcionaris a la plaça del Consell. Autor/a: ANA

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs presentat pel Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) fa uns mesos contra la reforma de les pensions, després que el Tribunal Superior (TS) desestimés l’incident de nul·litat, tal com va sortir ahir publicat al Butlletí Oficial del Principat (BOPA).



El cas guarda relació amb l’entrada en vigor de la Llei de pensions dels funcionaris, ja que aquesta disposició va afectar una treballadora d’Educació que va prejubilar-se. La problemàtica va sorgir perquè, per un parell de mesos, la dona no podia acollir-se a les condicions establertes en la legislació anterior –molt més favorable–. Per aquest motiu, el SEP va considerar escaient intervenir en el cas, ja que era un aspecte que podia afectar a gran part del col·lectiu educatiu, entre d’altres.



El president del sindicat, David Garcia, va manifestar ahir en declaracions a l’ANA que estan molt satisfets per l’admissió del recurs, ja que «teníem certs dubtes que ho acceptessin». Tot i això, Garcia va remarcar que, com que ja es va plantejar en el seu moment, des del sindicat es considera que es tenen arguments suficients per actuar. La voluntat de l’organisme, segons va detallar el president, és que «en cas d’obtenir una sentència favorable podríem crear jurisprudència, per evitar més denúncies».



Garcia també va apel·lar al caràcter retroactiu del cas, a l’hora d’exposar els motius pels quals el sindicat va decidir emprendre mesures legals al respecte. El president també va apuntar que «tots aquells anys que s’han treballat amb la legislació anterior s’haurien de meritar amb la reglamentació d’abans», ja que l’entrada de la nova llei de pensions inclou certes retallades». El president del SEP va explicar que encara desconeixen com avançarà tot plegat, perquè no s’ha pogut reunir amb els advocats del sindicat.