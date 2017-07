Notícia Travessar el país sense asfalt El Govern i el Comú d’Ordino enllesteixen un nou tram del camí ral amb l’objectiu d’unir, en un futur, les parròquies centrals amb el parc natural de Sorteny Riba, Torres i Calvó passegen pel camí ral, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

Tram a tram es va construint l’itinerari «cultural, lúdic i turístic» que ha de permetre travessar el Principat des de les valls centrals fins al parc natural de Sorteny sense trepitjar la carretera, gaudint de la natura i del so refrescant del riu. En aquest sentit, representants del Govern i del Comú d’Ordino van passejar ahir pel camí ral per mostrar les obres que s’hi han dut a terme, al llarg d’uns 700 metres, entre Santa Bàrbara i la rotonda de Sornàs i per les quals s’hi ha destinat un pressupost de 250.000 euros.



El projecte s’emmarca en el pla d’infraestructures verdes i l’estratègia nacional del paisatge i, malgrat que s’està pendent de signar convenis amb els propietaris de les parcel·les, podria estar acabat el 2020. El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va explicar que s’han dut a terme treballs per estabilitzar el ferm, protegir les parcel·les de privats i canalitzar l’aigua. A més, s’han construït petits miradors fent servir pedra i gairebé sense formigó, per tal de respectar el paisatge. En breu, també s’hi afegiran bancs perquè els caminants puguin descansar i gaudir de la naturalesa.



Per tal que el trajecte segueixi sumant quilòmetres, el comú ordinenc està negociant amb els propietaris per signar-hi els convenis necessaris i per possible la continuïtat fins a Sorteny. Segons va comentar la cònsol menor de la parròquia, Gemma Riba, el proper tram que es podria condicionar de manera immediata seria el que uneix Ansalonga i la Cortinada, que podria ser una realitat «l’any vinent». Per més endavant quedaria la connexió entre Sornàs i Ansalonga.