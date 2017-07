El MoraBanc es reforça amb Shurna

El BC MoraBanc Andorra va tancant la plantilla. Reforça el joc interior amb John Shurna, ala-pivot estatudinenc que prové del Cedevita de Zagreb, conjunt croat que serà rival dels del Principat a l’EuroCup. Amb la seva incorporació s’espera poder guanyar en llançament exterior pels percentatges que presenta.



El nord-americà era un jugador al que feia temps que li anaven al darrere. Té 27 anys i mesura 2,04 metres. La temporada passada en lliga marcava una mitjana de 8,2 punts per partit i quasi tres rebots, mentre que a la competició continental va ser de 5,8 i 2,9. Es va formar a la universitat de Northwestern i després va donar el salt a Europa, a l’Strasbourg IG. La temporada 2013-14 aterrava a la Lliga Endesa per jugar al Joventut. La campanya següent fitxava pel Darussafaka de Turquia i la següent tornava a l’ACB per fer-ho al València Basket. El curs passat s’incorporava al Cedevita. Amb aquests dos últims conjunts va disputar l’EuroCup. «Pel nostre estil de joc, ja fa temps que estàvem interessats ens la seva incorporació. Ens aportarà alts percentatges en el tir de tres punts i sobretot molta energia», exposa Francesc Solana, director general del MoraBanc, remarcant que és «un jugador amb experiència, que sap compaginar les dues competicions i que ens donarà aquest punt d’experiència que busquem. Estem molt contents perquè és una incorporació que buscàvem i ens donarà molt equilibri en el nostre joc».

Primera derrota de la sub-16 / Al darrer partit de la fase de grups del Campionat d’Europa sub-16 masculí, Andorra va perdre el primer partit. Ho va fer davant Mònaco per 58-52. Tot i així finalitza com a primer. El rival de demà a les semifinals serà Gibraltar, segon al grup A. L’altre enfrontament pel títol el jugaran Armènia i Azerbaidjan.