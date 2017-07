Notícia Kim i Plegezuelos repeteixen triomf La 29a edició del concurs de gossos d’atura de Canillo acull prop de 500 persones

El gos d’atura Kim i el seu mestre i cuidador, el pagés José Plegezuelos, van ser ahir els guanyadors de la 29a edició del concurs de gossos d’atura de Canillo, que va acollir prop de 500 persones.



Un any més, els camps de la parròquia van ser l’escenari d’un veritable espectacle d’obediència i tradició. En total, hi van participar 14 pagesos amb els seus respectius cans, tot i que cap dels integrants era del Principat.



El concurs es va composar de dues proves: durant la primera, els pastors van haver de fer passar el gos pel mig de dues banderes i portar el remat d’ovelles a l’interior d’un cercle. Un cop fet això, van haver d’extreure l’esquella d’una de les ovelles i fer passar al ramat per la porta del tancat. En la segona prova, els pagesos van haver de portar les ovelles fins al tancat gran i després treure-les.