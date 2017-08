El concert de David Bisbal supera les 2.500 entrades venudes

La imminent Festa Major d’Andorra la Vella que se celebrarà aquest cap de setmana sembla que no defraudarà, ja que presenta una cartellera «de gran interès i per a tot tipus de públic», segons va definir Mònica Codina, i amb un indiscutible producte estrella com és el concert de David Bisbal. L’estrella sorgida de la primera edició d’Operación Triunfo actuarà el dilluns vinent a les 11 de la nit i si fa dos dies es portaven venudes unes 2.200 entrades, des del comú es va anunciar que ahir ja s’havien superat les 2.500. «Els últims dies és quan s’accelera més la compra», va apuntar la consellera de promoció turística i comercial del comú.



L’escenari escollit per al concert de Bisbal serà el del Cirque du Soleil, que va acabar el diumenge passat i que té un aforament per a 5.000 persones que es podria arribar a estirar fins a les 8.000 perquè totes les localitats són a peu dret. Andorra és un del llocs escollits per Bisbal per a la gira per la península ibèrica que està fent durant aquest estiu sobre el seu nou àlbum, Hijos del Mar. Malgrat que les entrades estan a un preu ridícul d’11 euros –a altres localitats poden arribar a superar els 65–, no s’espera que s’ompli l’aforament.

Divendres, tret de sortida / Si el concert de Bisbal està programat per al dilluns que ve –l’últim dia de la programació de la Festa Major de la capital–, el divendres s’obrirà el foc amb la lectura del pregó a càrrec de l’actiu Maria Lanau i els posteriors concerts de La Iaia (pop i indie-folk) i La Pegatina (rumba/ska) a la plaça Guillemó. L’endemà, al mateix punt, tocaran Los Diablos (pop) i La Soul Machine (soul i funky). Diumenge no hi haurà concerts i dilluns, quan acabi Bisbal, sonarà més música amb Dj Mari Baz i a partir de la una de la nit, fi de festa amb el grup Animal.