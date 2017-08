El Betis demanarà que es faci un nou calendari

Cada estiu hi ha un nou serial a l’ACB. I aquest no és cap excepció. L’aute que dilluns el jutjat de primera instància número 23 de Barcelona cursava a favor de la denúncia realitzada pel Reial Betis Energía Plus instant a l’organisme del bàsquet espanyol a admetre l’equip a la Lliga Endesa ho remou tot, un cop s’havia arribat a un acord per a que el campionat tingués 17 equips. El club andalús exigeix que se’ls readmeti i es realitzi un nou calendari.



Ahir arribava la notificació a l’ACB, i en un comunicat al vespre indicava que el club sevillà va sol·licitar expressament al jutjat que les mesures cautelars s’adoptessin sense audiència ni sol·licitud d’informació a l’ACB, desposseint-la del seu dret a presentar al·legacions i defensar-se. L’ens s’oposa a la mesura cautelar i presentarà per escrit els seus arguments, esperant que el jutjat revoqui la decisió l’abans possible atesos els terminis processals.



Al migdia, el president del Betis, Fernando Moral, indicava en roda de premsa que l’aute insta a «l’ACB a cursar de manera immediata una invitació» pel conjunt sevillà i que està «adoptada per la via d’urgència». Remarcava en la compareixença davant els mitjans que l’aute «és ben clar» i que quan «arribi la notificació, no entendria que no es complís l’ordre taxativa» per ocupar la vacant existent, ja que cada setmana descansa un equip», per tant, el club verd-i-blanc «demanarà la conformació d’un nou calendari perquè és raonable que tinguin en consideració les dates d’ocupació del pavelló per motius aliens al bàsquet».

Schreiner marxa a Burgos / A l’espera de confirmar-se l’arribada de Moussa Diagné i Jaime Fernández, el primer abans que el segon, qui no seguirà al BC MoraBanc Andorra és Thomas Schreiner. El base austríac no compta per al projecte i tanca així cinc anys al Principat. Va arribar amb l’equip a la LEB Or i va ser un dels artífex de l’ascens a la Lliga Endesa, on ha estat un dels directors de joc de l’equip les tres últimes campanyes. A falta de la confirmació definitiva, el seu proper destí seguirà sent a l’ACB, en un dels nouvinguts, el San Pablo de Burgos. A mode de comiat, Schrenier va fer pública una carta agraint a la junta directiva i el cos tècnic «la confiança posada en mi durant aquests cinc anys i l’oportunitat de venir a Andorra i jugar a l’ACB, la millor lliga nacional d’Europa». També tota la tasca realitza per la resta de gent del club i «a tots els fans i gent d’Andorra: m’heu fet sentir com a casa aquests últims cinc anys». El retorn de l’austríac al Poliesportiu d’Andorra amb el conjunt castellà es produirà el 13 o 14 de gener.