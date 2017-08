Notícia El PS demana informació sobre el pla de pacificació L’oposició vol saber com es coordinarà amb el del Govern Cues a l’Avinguda Tarragona de la capital, el desembre passat. Autor/a: MARICEL BLANCH

Les conselleres del PS a Andorra la Vella, Dolors Carmona i Lídia Samarra, volen tenir més detalls del Pla de pacificació de la ciutat que està impulsant la corporació. Per això, han presentat una pregunta que haurà de ser resposta avui durant la sessió de comú. En ella demanen en quin estat es troba el projecte i com es complementarà amb l’estudi per millorar el trànsit a les parròquies centrals que el Govern té previst encarregar al setembre.

En l’escrit entrat a tràmit al comú per Carmona i Samarra, les dues conselleres recorden que «la junta de Govern (...) en data 7 de juny del 2017 va procedir a la contractació directa d’uns serveis per a l’estudi i la redacció d’un Pla director de pacificació de la ciutat d’Andorra la Vella». També posen en relleu que «el Govern (...) impulsarà un Pla de Mobilitat de la vall central per disposar d’un estudi per millorar la fluïdesa del trànsit i que es preveu la licitació al setembre per estar enllestit el 2018». Les representants del PS demanen «informació de l’execució del Pla director de pacificació d’Andorra la Vella». També sol·liciten que s’expliqui com es farà «la coordinació amb el del Govern».

Carmona ha explicat que «l’objectiu de la pregunta és intentar saber una mica més en relació a l’estat d’execució del pla de pacificació, per un costat, i per l’altre, saber si realment, a partir del pla de mobilitat iniciativa de Govern, el comú ha fet alguna gestió per coordinar i evitar que puguin haver-hi accions contràries d’un respecte a l’altre».