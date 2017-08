Notícia Comencen les representacions del Retaule de Sant Ermengol L’obra medieval, única a Catalunya, es podrà veure als Claustres de la Catedral del 5 al 12 d’agost Una escena del Retaule de Sant Ermengol. Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

Les representacions del Retaule de Sant Ermengol comencen avui, un espectacle medieval únic a Catalunya i que recrea la vida d’un dels personatges més rellevants de la Catalunya del segle XI, el bisbe Ermengol, i que fan possible més d’un centenar de veïns de la Seu d’Urgell, entre actors, actrius, tècnics i col·laboradors. Les posades en escena seran cada nit fins al 12 d’agost als Claustres de la Catedral de Santa Maria, enguany amb un nou horari (22.30h).

La tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament de la Seu, Mireia Font, considera que el Retaule és «un espectacle que cal potenciar, perquè encaixa perfectament amb l’estratègia actual de donar a conèixer la Seu Medieval i fer-ho amb productes de patrimoni cultural i d’alta qualitat». De la seva part, el president del Patronat del Retaule, Jesús Galindo, posa l’accent en el fet que aquest any celebren el 60è aniversari de l’obra, que es va començar a representar l’any 1957 en base a un text original d’Esteve Albert. Galindo espera poder-ho commemorar amb una alta assistència de veïns de la comarca i de joves, per als quals es fa preu reduït, tenint en compte que «hi ha gent d’aquí que encara no ha vist mai el Retaule i volem que també en gaudeixin».

El Retaule celebra enguany el 60è aniversari i presenta diverses novetats. La primera és al capdavant de l’espectacle, ja que el nou director artístic és Xavier Piguillem, director de la Companyia Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà i amb una àmplia experiència en el teatre musical. Segons ha explicat l’escenògraf i actor cerdà, en aquest nou repte vol posar especial èmfasi a «millorar la fluïdesa de l’espectacle, a reforçar la figura del bisbe Ermengol i a buscar un equilibri entre el Retaule i la representació teatral».

Una altra novetat és la incorporació d’un nou quadre: La batalla d’Albesa, amb la qual el Retaule passa a tenir 11 escenes. Aquesta part explica un dels episodis de la joventut d’Ermengol i se situa a l’any 1003, quan un jove comte Ermengol tornava victoriós d’Albesa després d’haver salvat el Comtat d’Urgell de l’amenaça sarraïna.

Finalment, un tercer canvi és en l’horari: enguany les representacions començaran a 22.30 hores de la nit, mitja hora més tard que els anys anteriors. Una decisió que s’ha pres en resposta als suggeriments que van fer els mateixos espectadors en l’enquesta que es va dur a terme l’any passat.



Dues sessions amb el Cor Caterva

A les funcions de dilluns i dimarts vinent, tota la música del Retaule sonarà en viu i en directe i anirà a càrrec del Cor de Cambra Caterva de la Seu. També en el pla musical, enguany s’ha decidit que a totes les funcions del Retaule es pugui escoltar en viu i en directe el Cant de la Sibil·la, tal i com es feia antigament, de la mà de la soprano Laura de Castellet, que intervé en l’escena del Mil·leni.

A tot plegat cal afegir-hi també que els espectadors podran gaudir dels Claustres en tota la seva esplendor. I és que aquest mes passat s’ha inaugurat les obres de restauració de la Catedral que s’han dut a terme els darrers mesos i que han deixat el conjunt monumental en un magnífic estat, ideal per observar l’única catedral romànica de Catalunya amb una imatge molt semblant a quan es va construir.

Igualment, es planteja com a objectiu d’aquesta edició obrir el Retaule als veïns de tot l’Alt Urgell i també als joves. L’entrada individual per als residents a la Seu i comarca i per a titulars del Carnet Jove costarà només 10 euros. Cal recordar que el preu normal de la venda anticipada és de 13 euros; i a taquilla, 15 euros.