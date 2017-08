Tanques per conscienciar

Unes tanques que tenen com a objectiu que la gent prengui consciència que no es pot travessar l’avinguda Esteve Albert pel bell mig. Aquesta via a Escaldes-Engordany surt de sota de la rotonda de la Dama Gel, per la qual cosa els vehicles van a una velocitat considerable alhora que tenen poca visibilitat si el vianant creua pel lloc inadequat, alerten fonts comunals que hi afegeixen: «És perillós». Per aquest motiu, Escaldes-Engordany, juntament amb el departament de Mobilitat del Govern, han tirat pel dret i han iniciat una campanya informativa. Aquesta consisteix a instal·lar unes tanques en aquesta avinguda just en l’encreuament amb el carrer dels Paraires i el passatge Manel Cerqueda, que és per on travessen inadequadament les persones, per evitar que passin per aquí. A més, les tanques els porten fins a un pas de vianants que hi ha més a munt. «Amb això se’ls vol conscienciar que vagin pel lloc correcte», exposa el comú. In situ un agent de circulació informa els transeünts sobre el camí que han de seguir. Les tanques estaran instal·lades un mes.



D’altra banda, també s’han instal·lat unes tanques a l’avinguda Fiter Rossell per evitar que els vehicles aparquin en la zona blava. Aquesta romandrà tancada en els pròxims dies perquè s’estan netejant les voravies.