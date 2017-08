Notícia El Cadí CK, campió estatal d’eslàlom en Promeses El club urgellenc ha guanyat 4 medalles d’or, 2 plates i 2 bronzes Manel Contreras, campió estatal infantil d’eslàlom.

Aquest cap de setmana, tot coincidint amb la Festa Major de la Seu, el Ràfting Parc ha acollit el Campionat d’Espanya Joves Promeses d’Eslàlom. El Cadí Canoë-Kayak ha aconseguit quatre medalles d’or, dues d’argent i dues de bronze, cosa que li ha permès proclamar-se campió per equips amb 1.559 punts, seguit del Club Atlético San Sebastian amb 1.383 punts i el CP Penedo en tercera posició amb 1.006 punts.

Les medalles d’or han arribat mitjançant dos dobles títol individuals. A nivell masculí, Manel Contreras s’ha proclamat campió tant en C1 com en K1 infantil A, podis als quals s’hi ha sumat el bronze de Narcís Tintor en K1 Infantil B. En noies, Noemí Font també ha guanyat en les dues modalitats d’infantil A, en tots dos casos seguida d’Aina Ferrer, que ha obtingut dues medalles de plata, mentre que Mariona Garreta ha estat bronze en infantil B, informa Ràdio Seu.

A més a més, gràcies a aquest campionat, el Cadí CK ha guanyat la 12a Lliga de Joves Promeses d’Eslàlom. Aquest circuit és la classificació generada per la suma de punts tant del Campionat com de les proves de Copa d’Espanya, celebrades a Sort i Dumbria. En aquesta classificació general el club urgellenc ha assolit 201 punts, seguit de l’SD Santiagotarrak basc amb 193 i el CP Penedo gallec amb 180 punts.

Aquest dissabte també es va celebrar el Campionat d’Espanya per autonomies (patrulles). En aquest cas va guanyar la Federació Basca, amb 168 punts, seguida per la Federació Catalana amb 138 punts i de la Federació Gallega amb 101 punts.



La Seu distingeix 19 esportistes i dos clubs pels seus èxits

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha dut a terme aquest diumenge al vespre, a la Sala de la Immaculada, l’acte institucional de reconeixement a 19 esportistes i dos clubs urgellencs que han assolit resultats rellevants al llarg de la temporada 2016-2017. L’homenatge va ser presidit per l’alcalde de la ciutat, Albert Batalla, i el regidor d’Esports, Isidor Alberich, i ha comptat amb esportistes de pàdel, futbol, esquí nòrdic, esquí de muntanya, jiu jitsu i hoquei patins.

A més a més, en aquesta ocasió l’acte s’ha clos amb un record a la figura del futbolista i entrenador Emili Vicente, que va morir el 25 de maig passat en un accident amb bicicleta. Al respecte, l’alcalde de la Seu ha avançat que properament es farà un acte d’homenatge al tècnic urgellenc, en el marc del qual s’estrenarà oficinalment la denominació de Camp Municipal Emili Vicente per al terreny de futbol de la zona esportiva.