Nàdia Olm i Toni Carmona dirigiran les sub-18 de rugbi-7

El rugbi 7 és ja de manera oficial un esport olímpic i el seu creixement en l’últim any ha estat brutal. La Federació Andorrana de Rugbi no s’ha volgut quedar enrere i ahir va presentar un projecte de desenvolupament per recuperar algun dia la selecció absoluta.



Xavier Vilasetrú va comandar l’acte d’ahir de l’entitat que encapçala, que va consistir en anunciar la creació dels combinats sub-18 i presentar els seus seleccionadors: Nàdia Olm per al femení i Toni Carmona per al masculí. Tots dos tenen plans a curt termini: disputar el Campionat d’Europa 2017 de la categoria, al qual els Isards estan enquadrats a la Segona Divisió.



El conjunt de Carmona disputarà el seu torneig el cap de setmana vinent contra Suïssa, Letònia i Hongria, que serà el combinat amfitrió. «Manego un grup de 14 jugadors i haig de fer una llista de 12. Hem tingut només dues setmanes per preparar-nos, però és un grup que l’any passat ja va jugar amb Xepi Garcia i Dani Raya i es nota que tenen coneixements».



Andorra parteix com la ventafocs del seu grup, com també el combinat femení d’Olm, que jugarà l’última setmana de setembre al Principat: «Geòrgia, Escòcia i Ucraïna seran els rivals. Serà realment dur», adverteix. L’objectiu de tots dos combinats, però, no és un altre que formar-se i adquirir experiència internacional, perquè en pocs anys estan cridats a formar part de les futures seleccions absolutes.