Autocars Nadal avalua anar a la Batllia per la decisió de desertar el concurs

A cap de les quatre companyies d’autobusos que havien n postulat al concurs per a la concessió de les línies del transport nacional regular de viatgers els ha agradat la decisió salomònica del ministre Gilbert Saboya de declarar-lo desert amb la intenció de convocar-ne un altre per al novembre. Però en especial a Autocars Nadal, tal com van assegurar a EL PERIÒDIC, aquí no ha agradat gens aquesta notícia, fins el punt que es plantegen denunciar la situació a la Batllia.



Tot depèn de «l’expedient que justifiqui la decisió de declarar-lo desert» que, diuen des de la companyia, ha de fer públic el Govern. Perquè per a Nadal, el problema és que va apostar per un cavall guanyador i ha vist com la carrera s’ha aturat de cop i volta. Això no ho esperaven: «Vam realitzar una inversió econòmica molt forta i s’ha quedat en res», asseguren. Principalment, perquè van decidir subcontractar una empresa perquè realitzés un estudi de la gestió de les línies regulars que de poc ha servit, perquè quan Saboya va anunciar l’anul·lació del concurs, també va anticipar que al novembre n’obrirà un altre amb un plec de bases més acurat i en el qual no s’inclourà la gestió, que passarà a ser tasca de FEDA. Nadal tenia una arma de gran poder per poder guanyar el concurs i aquesta s’ha convertit en una pistola d’aigua.

ESTRATÈGIES AL DESCOBERT / L’altra que tenia era oferir 100.000 euros extra dins de l’oferta de gestió de les línies interurbanes, que era la mateixa quantitat que aportava la Cooperativa Inteurbana, mentre que Andbus no aportava quantitat econòmica i Montmantell n’oferia 30.000. Aquests últims tenen clar que no aniran a la Batllia per l’anul•lació de l’antic concurs tot i que tampoc no ha agradat gaire la decisió del ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació.



«Ara ja sabem el preu al qual va tothom i confiem en què no s’hagi declarat desert per tal d’afavorir a les dues empreses que per a nosaltres imcomplien el plec de bases», van afirmar en referència al recurs que van interposar a la Batllia contra Cooperativa i Andbus, que van formar una Unió Temporal d’Empreses (UTE) per presentar una candidatura conjunta.



Amb tot, Montmantell assegura a aquest rotatiu que «sí que ens presentarem» al pròxim concurs tot i que també s’ensumen que hi haurà més competència: «S’ha de veure si ens presentarem les mateixes quatre empreses o algunes que no van postul·lar en tenir dubtes, ara sí que es presenten».



Andbus i Cooperativa són els que s’han mostrat menys afectats. Per als primers, anul·lar l’antic concurs ha estat «la solució menys dolenta» –tot i que d’entrada s’havien plantejat seriosament fer un recurs–, deixant clar que «la valoració real de la situació cal fer-la quan es faci públic el nou plec de bases i si realment surt al novembre o es torna a allargar». Però en condicions normals, de nou seran aspirants a fer-se amb les línies del transport nacional regular de viatgers.



Cooperativa no està «massa d’acord» però matisen que tampoc ha estat «un gran transtorn» per a ells. Ho diuen perquè ja no estaven d’acord amb l’antic plec de bases, i que per això van fer un recurs que han retirat amb la declaració de desert. Ara estan a l’espera del nou, però ja han aclarit a aquest rotatiu que actualment són els explotadors de les línies interurbanes i que per això «dífícilment no ens presentarem al següent».