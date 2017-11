Comença el trasllat a Bellestar de residus d’Andorra

La importació de matèria orgànica d’Andorra a la planta de compostatge de Benavarre, a Bellestar, que gestiona la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet, va començar ahir. El transport es fa en virtut del conveni signat aquest any entre els Governs català i andorrà per a l’intercanvi de residus, que també implica que es pugui traslladar deixalles de l’Alt Urgell i la Cerdanya a la planta incineradora de la Comella.



Segons informa RàdioSeu, es transportarà la resta generada pels vuit grans centres comercials del país, que des d’ara estan obligats a separar aquests residus, i també dels productors que s’hi han afegit voluntàriament i que representen 21 hotels i 17 restaurants.



En el marc del Pla Nacional de Residus 2017-2020 d’Andorra, la recollida i gestió de la matèria orgànica es va adjudicar a una empresa externa. La previsió és que es traslladin a Benavarre prop de quatre tones diàries; és a dir, unes 1.000 tones anuals, que representen aproximadament el 10% de la matèria orgànica produïda per Andorra.



A la planta alturgellenca, la matèria orgànica es converteix en un compost que serà recuperat per utilitzar-lo en jardins. L’objectiu, segons els governs català i andorrà, és «vetllar per la implantació progressiva i el compliment de la jerarquia de les opcions de gestió de residus, segons la qual cal prioritzar el reciclatge davant la valorització energètica i l’eliminació».

Compromís X La Seu, crític / Amb relació a aquest nou dispositiu, el portaveu de Compromís X La Seu, Òscar Ordeig, es va mostrar crític a les xarxes socials en considerar que l’acord ha tirat endavant «sense debat ni informació». Al darrer ple ordinari municipal, Compromís ja va qüestionar el nou conveni, i especialment l’aposta per la incineració a la Comella, tenint en compte la implicació de la Mancomunitat en l’acord, en un debat en què es va parlar de la gestió i les inversions recents d’aquest ens urgellenc.



En el mateix ple, el primer tinent d’alcalde de la Seu, Jesús Fierro, va respondre tot recordant que el conveni no l’ha signat l’Ajuntament de la Seu ni tampoc la Mancomunitat, sinó el Govern català. Fierro hi va afegir que, en tot cas, la incineració no és una prioritat però sí una recomanació de la UE a l’hora de diversificar la gestió dels residus.