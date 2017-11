L’FC Andorra espera arreglar la falta d’encert de cara a gol

Amb tres partits menys que bona part dels seus rivals, l’FC Andorra comença avui a recuperar enfrontaments ajornats el seu dia. Ho fa rebent a la UD Vista Alegre a la Borda Mateu (12.00 hores), amb la intenció de sumar els tres punts per remuntar posicions a la classificació i poder canvia rla tendència respecte a l’hora de marcar gols.



El matx es presenta després de perdre per primer cop aquesta campanya, com va ser diumenge al camp de l’EFAC Almacelles. Tot i aquest contratemps, «l’equip ha paït força bé la primera derrota de la temporada», assegura Marc Castellsagué, entrenador dels tricolors. Considera que en aquell partit «vam tenir moltes ocasions, el partit va estar viu fins el final, vam ser molt valents i ofensius per intentar treure si més no un empat, i no va ser així». Amb quatre dianes, l’FC Andorra és l’equip menys golejador. «No és una situació nova d’ara», ja que la temporada passada també hi havia problemes en el moment de marcar, al que se li suma que l’estiu passat va perdre efectius importants a la davantera. «Hem de buscar la solució a aquesta eficiència que no tenim de cara a gol», però aquest encert portarà un període: «Tot això requereix un temps i hem de donar tranquil·litat a l’equip, ara més que mai, i ser conscients del que som, el que tenim i tocar de peus a terra». Castellsagué se centra en tot el conjunt per seguir progressant i «hi ha altres aspectes, no només en el gol, amb el que ens hem de fixar».



El Vista Alegre es presenta al Principat marcat per la irregularitat. A la darrera jornada es va imposar a la UD Viladecans, però portava cinc enfrontaments sense conèixer la victòria, amb tres empats i dues derrotes, aquestes en els dos últims partits. Tot i així «serà un rival molt complicat», perquè es tracta d’un equip que «serà difícil de batre. És experimentat», amb jugadors contrastats a la categoria i amb «individualitats que ens poden fer mal». Amb tres partits pendents, els tricolors es troben a la catorzena posició de la taula, a tocar de llocs de descens directe. Un cop recuperats aquests enfrontaments, si es van sumant punts, «aquestes diferències que poden haver-hi a la classificació s’aniran anivellant i el temps ens posarà al nostre lloc. El treball és molt bo». Ludo es perd el matx per sanció.