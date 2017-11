Cardelús tanca a Qatar el Mundial de Supersport

Avui s’inicien al Circuit de Losail els entrenaments de la darrera cita del Campionat del Món de Supersport. Serà la primera vegada que Xavi Cardelús corri a Qatar i de nit.



Des de que les motos comencen a rodar al traçat del golf Pèrsic la llum artificial impera. «Tot serà nou, però el més important és l’experiència que continuaré sumant de cara al futur. Que hi hagi tants factors diferents dels habituals, no deixa de complicar-me la situació tenint en compte que m’estreno tant al traçat com pilotant amb llum artificial, però tinc molt clar que la manera més afectiva d’afrontar aquesta situació és la de treballar des del primer minut i donar-ho tot a la pista», assegura Cardelús, que continua millorant de les molèsties a la mà: «Espero que en aquesta ocasió ja no em generi més problemes tot i que, fins que no pugi a la moto i vagi cobrint sessions, no sabrem del cert si ja podem donar el problema per totalment superat». Avui s’inicien els entrenaments lliures i demà es portaran a terme una segona sessió i els classificatoris. La cursa es disputa dissabte.