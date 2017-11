Detingut per la Policia l'excomissari José Manuel Villarejo

La Policia ha detingut avui l'excomissari José Manuel Villarejo, acusat dels delictes de suborn i blanqueig de capitals dins d'una operació portada a terme per la Unitat d'Afers Interns de la Policia Nacional en què han sigut capturades diverses persones més.

Segons han informat a Efe fonts de la investigació, les indagacions s'han portat a terme de manera conjunta amb la Fiscalia Anticorrupció i han sigut supervisades pel Jutjat d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, on seran posats a disposició els detinguts.



El policia espanyol ara ja jubilat té pendent declarar com a testimoni en el cas de les amenaces i coaccions a dirigents de Banca Privada d’Andorra (BPA) que van ser denunciades per Higini Cierco i Joan Pau Miquel fins el mes de setembre. Villarejo no es va presentar el juliol passat a la seva cita a la Batllia, i va comunicar a la Seu de la Justícia que li havia estat impossible viatjar al Principat «per raons personals i professionals».