SDP torna a demanar per les cotitzacions dels autònoms

SDP va tornar a registrar ahir al matí davant la Sindicatura una pregunta en relació a la cotització dels treballadors per compte propi a la CASS. El secretari del partit, Joan Marc Miralles va indicar que es tractava de «la tercera vegada» que fan la mateixa pregunta sense haver obtingut resultats satisfactoris, a parer seu

«Sabem que el Govern hi està treballant però fa vuit mesos que van dir que en quatre mesos presentarien les conclusions», va explicar Miralles, qui també va opinar que «de complicat no hi ha res quan hi ha voluntat», al·ludint a la suposada complexitat d’implementar un sistema més just per a les cotitzacions dels autònoms que estaria fent endarrerir el procés.



«Hi ha diverses opcions, potser la més senzilla sigui regularitzant els pagaments a finals d’any tenint en compte els diners que s’han generat. Però també es podria fer per franges o sectors», va apuntar el conseller general Víctor Naudi.

Aclariment de despeses / SDP va registrar, a més, unes altres dues qüestions ahir que s’hauran de respondre oralment durant la propera sessió de preguntes el proper 16 de novembre.



Una d’elles fa referència a un estudi que el Ministeri de Turisme hauria encarregat per a conèixer la viabilitat del recinte multifuncional, com va declarar a EL PERIÒDIC Francesc Camp en una entrevista publicada la setmana passada.



SDP vol conèixer «en base a quins criteris» s’ha seleccionat l’empresa i «quin és el cost real de la contractació en xifres absolutes».



L’última demanda presentada se centra en l’aclariment de la contractació d’una empresa especialitzada en la recerca de personal per a la Uifand.

Concretament, SDP vol saber «les xifres absolutes de la remuneració perquè a l’edicte publicat al BOPA s’especifica que es tracta d’una adjudicació directa, amb un preu cert del 20% de la remuneració bruta anual», va dir Miralles.



«Per respecte a la llei de contractació pública i per saber perquè no són suficients els vuit treballadors fixes de l’Uifand» són els motius d’SDP per a la demanda d’informació, segons van detallar.