La Seu rep suport d’arreu de Catalunya

Membres de CDRs (Comitès de Defensa de la República) de tota Catalunya van començar ahir a la tarda a arribar a la Seu per assegurar que el bloqueig es podria estendre més enllà de les 17.00, hora inicialment prevista.



L’acció formava part de l’anomenada operació fronteres, que pretén bloquejar les vies d’accés a Catalunya pel sud, nord i el ponent fins al dissabte, moment en que la protesta es concentrarà en una gran manifestació a Barcelona i va ser avalada per l’assemblea celebrada in situ a les 19.00.



Cap a les 14.00 hores ja havia començat a circular la intenció d’allargar els bloquejos a les fronteres catalanes i es van fer crides perquè els membres d’altres CDR es dirigissin als punts fronterers, entre ells els de la Seu d’Urgell, que va acollir diversos manifestants de la zona del Bages amb l’objectiu de donar suport durant la nit en aquest punt.

L’ambient de la jornada / Els primers manifestants es van reunir ahir a la rotonda del Pifarré cap a les 5.30 del matí.



En els poc més de 50 metres de tall de l’N-145 l’ambient era festiu, amb grups jugant a cartes a terra, música i activitats infantils. També s’havia previst una petita carpa amb begudes i menjar que «la gent ha portat esporàdicament», segons un dels manifestants que havia ajudat a muntar les taules. Abans d’això, a les 9 del matí hi va haver una manifestació des de la plaça dels Oms, fins a l’N-145, on molts dels assistents es van afegir als 150 concentrats que ja tallaven la via des de primera hora.



Entre els presents al bloqueig hi havia l’alcalde de Solsona, David Rodríguez, que dimarts va anar a Brussel·les amb uns altres 199 alcaldes per donar suport al Govern cessat. L’alliberament dels presos polítics va ser una de les principals reivindicacions. La marxa pels carrers de la Seu va comptar amb el suport de bona part dels partits amb representació a l’Alt Urgell (PDeCAT, ERC i CUP), juntament amb entitats i sindicats com Unió de Pagesos, l’ANC i Òmnium.



Alguns manifestants van recordar els mestres de la Seu cridats a declarar per suposat adoctrinament a l’hora d’explicar els fets de l’1-O. La portaveu de la Comissió de Suport de l’Escola Catalana, Noëlia Motlló, es va mostrar molt preocupada per l’afectació de la vida escolar que està tenint el procés català.

«Posaria la mà al foc que els professors només estaven formant l’esperit crític dels alumnes i no imposant una idea», va dir Motlló.



La portaveu també va considerar que en aquest cas «es van saltar els protocols d’atenció i queixa de l’escola i es va acudir directament a la Guàrdia Civil per denunciar». El sector de l’ensenyament va seguir la vaga massivament a la Seu, mentre que el 57% del personal de l’Hospital ho va fer i només un 10% a l’Ajuntament. La majoria de comerços del centre van obrir.