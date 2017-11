Batalla no repetirà com a candidat al Parlament

Albert Batalla no repetirà com a candidat a les properes eleccions al Parlament, anunciades per al 21 de desembre vinent. Així ho va comunicar l’alcalde de la Seu d’Urgell a l’assemblea comarcal que el PDeCAT de l’Alt Urgell va celebrar dijous. Batalla posa fi a una etapa de 14 anys com a diputat per l’Alt Urgell i el Pirineu, per centrar-se en la tasca al capdavant de l’Ajuntament urgellenc.



Segons va explicar Albert Batalla, la decisió respon a «l’objectiu de renovació del projecte i a la necessitat d’assumpció dels nous reptes que imposa el context actual i de futur». Un context, va afegir, que «requereix energies renovades, de nous valors i de nous talents dels quals disposem a l’Alt Urgell». Per això, va concloure que cal «potenciar els talents per mantenir intactes les fites com a comarca i com a país».



renovació / L’assemblea comarcal del PDeCAT va designar com a candidats per l’Alt Urgell el primer tinent d’alcalde d’Oliana, Ricard Pérez; l’alcaldessa de Valls d’Aguilar, Rosa Fàbrega, i Robert Vilà, membre de l’executiva comarcal del PDeCAT i veí d’Organyà. A aquests tres noms s’hi sumaran les propostes provinents de la resta de comarques pirinenques fins a escollir candidat.



Des de l’assemblea comarcal del partit es considera que les eleccions del 21 de desembre han de ser «una resposta política contundent a la usurpació de la Generalitat per part del Govern del Partit Popular», a través de l’aplicació de l’article 155.



També avancen que ha de ser «un clam per la llibertat dels consellers i conselleres empresonats i, alhora, una mostra total de suport al president», informa Ràdio Seu.