MoraBanc i Unicaja es refugien a l’ACB després de perdre a Europa

Les jornades a les competicions europees que es van desenvolupar durant la setmana no van anar gens bé ni al BC MoraBanc Andorra ni l’Unicaja de Màlaga. No van ser capaços de sumar cap triomf i ara a la Lliga Endesa volen aconseguirt el que no van poder fer a Europa. Es troben demà al Poliesportiu d’Andorra (12.30 hores), en un partit que serà especial per a Giorgi Shermadini, però segur també per a l’afició local, pel bon record que va deixar els dos anys que va jugar amb el conjunt del Principat.



El MoraBanc aconsegueix a casa el que no assoleix a domicili, que és guanyar. En els quatre últims enfrontaments va vèncer com a local, tant a l’ACB com a l’EuroCup. Es presenta al matx després de perdre a l’EuroCup a la pista de l’Unics Kazan, en un partit on va mostrar moltes carències. L’Unicaja presenta pitjors números últimament, ja que acumula quatre derrotes seguides. La darrera, més que dolorosa contra el Reial Madrid dijous passat, perdent de 32 punts. Va ser en el segon matx entre setmana a l’Eurolliga. El primer no va anar-li millor, perdent a Màlaga amb el Zagiris Kaunas. La ratxa encara és més negativa per les dues derrotes seguides que porta a la Lliga Endesa, amb el Baskònia i el Delteco GBC.

Suárez: «Els dos últims anys no hi hem guanyat i hem de fer un grandíssim bàsquet perquè és un equip que té molt talent»

El pas exitós de Shermadini per Andorra va reportar-li poder fitxar per un gran l’estiu passat. Amb els andalusos, però, no té un paper tant predominant com tenia quan jugava al MoraBanc. Amb l’Unicaja juga una mitjana d’un quart d’hora per partit, amb un promig de 8,5 punts, 1,1 taps i 0,8 assistències, per a una valoració de 12,3.

Oblidar la derrota

L’Unicaja va arribar a Andorra directament de Madrid després de la dolorosa derrota a la capital d’Espanya. L’aler Carlos Suárez considera que aquest «és un partit molt important. Ens juguem una victòria valuosa per a la nostra primera aspiració, que és entrar a la Copa del Rei. Sabem que és un rival molt dur, sobretot a casa i després de la dura derrota de dijous ens hem d’oblidar i pensar en treure el partit contra l’Andorra». El Poliesportiu sempre presenta complicacions al rival de torn, i els malaguenys ja tenen l’experiència: «És un pavelló on l’any passat no va guanyar-hi quasi ningú a la Lliga Endesa. Els dos últims anys no hi hem vençut i hem de fer un grandíssim bàsquet perquè és un equip que té molt talent. Tot i portar només tres victòries és un conjunt que anirà a més, que està jugant un millor bàsquet i hem de mostrar la nostra millor versió per endur-nos la victòria». Per tractar de sumar el triomf, «la clau principal és no cometre pèrdues. També tenir una defensa sòlida i controlar el nostre rebot defensiu. Tenint aquests tres factors tindrem moltes opcions de guanyar».

Preselecció de Fernández i Colom

La Federació Espanyola de Bàquet va fer pública la preselecció de jugadors de cara als partits classificatoris pel Mundial del 2019 de la setmana vinent. A la llista de 16 hi estan integrats Jaime Fernández i Quino Colom.

A part dels jugadors del MoraBanc i l’Unics Kazan, també estan cridats pel combinat espanyol Albert Oliver, Oriol Paulí i Xavi Rabaseda (Herbalife Gran Canària), Sergi Garcia i Álex Suárez (Tecnyconta Saragossa), Sergi Vidal i Xavi López-Arostegui (Divina Seguros Joventut), Javier Beirán i Fran Vázquez (Iberostar Tenerife), Edgar Vicedo i Víctor Arteaga (Movistar Estudiantes), Nacho Llovet (Monbus Obradoiro), i Sebas Sáiz i Javi Vega (San Pablo Burgos). El conflicte existent per les finestres FIBA fa que no hi hagi cap jugador que disputi l’NBA o l’Eurolliga. Fernández i Colom lluitaran per tenir un lloc a la posició de base juntament amb Garcia. Espanya jugarà el 24 de novembre contra Montenegro i el 26 amb Eslovènia, la campiona d’Europa. Per part del MoraBanc, a més de Fernández estan convocats Jaka Blazic (Eslovènia), Andrew Albicy (França) i Przemek Karnowski (Polònia).

El club s’adhereix a la campanya contra la violència de gènere

El 25 de novembre és del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones i des d’ahir el Govern va engegar una campanya publicitària amb els jugadors del MoraBanc per aprofitar el ressò mediàtic del club per a fer extens el missatge: Nosaltres lluitem contra la violència de la dona. T’hi apuntes?. Els comuns de les set parròquies també hi participen.



La campanya és del 17 de novembre al 17 de desembre, però el MoraBanc l’allargarà tot l’any. En els cartells publicitaris cinc jugadors de l’equip diuen una frase llançant un missatge que parla del paper dels homes dins de la relació de parella. També hi consta el telèfon d’atenció a les víctimes, el 181. «En la lluita contra la violència de gènere i domèstica és més important prevenir-la i fer pedagogia no només a les escoles, sinó també a les activitats extraescolars i esportives», exposa el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, que remarca que «els estudis que es duen a terme en les generacions més joves parla d’un patró predominant masculí d’una pretessa superioritat dels homes vers les dones. Això són micromasclismes, que no és una violència pal·lesa».



El president del MoraBanc, Gorka Aixàs, destaca que «és una campanya amb la qual som molt sensibles i tenim un especial interès. Aprofitant el nostre altaveu volem donar una màxima difusió a aquesta xacra de la nostra societat. No volem cap pas enrere o involucionisme». Demà, al partit amb l’Unicaja, es llegirà un manifest de concienciació. H