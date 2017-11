YOANN FELLRATH: «A Sud-amèrica es juga més amb el cor»

Va formar-se a l’acadèmia de l’Olympique de Lió i després de jugar a França va viure experiències futbolístiques en destinacions tant llunyanes com Canadà, Colòmbia i Suècia, abans d’aterrar a l’Assegurances Generals FC Ordino, on està destacant de manera exponencial sent el pitxitxi de la categoria amb una mitjana de 2,6 gols per partit. El seu d’encert serveix per a que l’equip sigui líder i tingui totes les opcions per acosneguir l’objectiu de la temporada, el retorn a la Primera Divisió.



–Ha conviscut amb diferents cultures futbolístiques, amb diferències importants entre unes i altres...

–A Sud-amèrica es juga més amb el cor, l’esperit i és més agressiu. A Europa amb menys intensitat i és més tècnic. La tàctica també és molt millor.

–És molt jove i ha recorregut molt món amb el futbol...

–He aprofitat les oportunitats que m’han anat sorgint. Són experiències no només futbolístiques, sinó també personals. És molt interessant i et fa créixer més ràpid que a la resta de gent de la teva edat.

–Que el va convèncer per fitxar per l’FC Ordino?

–Va ser important per a mi quan em van presentar el projecte que volguessin aspirar a l’ascens a Primera Divisió, guanyant tots els partits amb el màxim de gols possibles i els menys en contra. Em va semblar una molt bona mentalitat, perquè jo veig el futbol així.

–Coneixia el Principat i la seva lliga?

–El país sí, però no res del futbol andorrà.

–Amb el temps que porta al país, com veu el futbol d’aquí?

–No està malament, però podria ser millor. Està creixent. Als partits de Primera Divisió hi ha molta intensitat, però a Segona juguem contra equips que no tenen massa cosa, però hi ha algun que toca bé la pilota.

–S’ha adaptat molt ràpid...

–Em sento molt còmode amb els companys que tinc. Tenim bon equip i gràcies a ells he pogut fer els gols he porto fins ara.

–Són líders i amb totes les opcions per assolir l’ascens...

–El veig més que possible, però hem d’estar concentrats fins al final de campionat, perquè mai se sap que pot passar en el futbol. Hem d’anar partit a partit.

–Quines són les seves metes personals?

–No tinc límits. Vull anar a jugar al millor lloc de les meves possibilitats. M’agradaria jugar a Anglaterra o Espanya, o a alguna de les lligues més destacades d’Europa. El meu somni sempre ha estat jugar en una Primera Divisió d’alt nivell i per això cada dia entreno dur, fent-ho el millor que puc en els partits.

–Sempre té el gol al cap...

–És la mentalitat que ha de tenir un davanter. Fer gols, finalitzar el treball de tot l’equip i de tota la setmana. H