Sèrbia vol extradir un dels lladres d’Art d’Or

Sèrbia ha demanat l’extradició d’uns dels atracadors de la joieria Art d’Or d’Andorra la Vella, perpetrat el 8 de novembre del 2014, segons un judici que va tenir lloc ahir en el Tribunal de Corts. Això es deu el fet que l’individu també va ser condemnat en el seu país per la venda de marihuana. De fet, a la causa del seu país natal se li van trobar 30 grams d’aquest estupefaent, però la justícia sèrbia va considerar que n’hauria venut més perquè també li van localitzar balances i diners en efectiu, segons va assenyalar la fiscal. Per això, té una condemna de tres anys de presó. El ministeri fiscal va valorar ahir que es compleixen tots els requisits perquè l’home sigui extradit en el seu país.



Ara bé, tant l’acusat com la defensa van exposar que no pot tornar al seu país perquè la seva vida corre perill. De fet, l’home va relatar que el van intentar matar en tres ocasions, dues amb trets de pistola i una altra amb bats de beisbol. A més, va ressaltar que dos amics seus també han estat assassinats. Per això, tem que si ingressa en una presó sèrbia que el puguin matar. Tot plegat, va dir, es deu per una disputa entre dos grups per una noia.

A més, la defensa va argumentar que a Sèrbia es cometen situacions de tortura en les presons, segons el Consell d’Europa de la Tortura. Per això, va demanar un període de dos mesos per poder recollir i entregar documentació al Tribunal de Corts sobre la situació dels centres penitenciaris serbis perquè la consideri abans de dictar sentència. Corts ho va acceptar.



«Si entro en una presó Sèrbia o bé em maten o en sortiré pitjor», va dir el penat sobre la situació dels centres penitenciaris del seu país. Per això, va demanar romandre al centre penitenciari de la Comella a canvi de no acollir-se a cap tipus de benefici per reduir la condemna.